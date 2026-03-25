Spotify SongDNA : L’outil qui révèle la généalogie secrète de vos morceaux préférés

Spotify veut aller plus loin que la simple recommandation algorithmique. Avec SongDNA, sa nouvelle fonctionnalité bêta annoncée cette semaine, la plateforme propose une autre manière de découvrir la musique : non plus seulement par similarité de goûts, mais par filiation créative.

Derrière un titre, il ne s’agit plus seulement d’écouter un morceau, mais de remonter sa généalogie — auteurs, producteurs, samples, interpolations, reprises, collaborations.

SongNDA : Une logique de découverte qui dépasse enfin la playlist

Le principe de SongDNA est simple sur le papier, mais très ambitieux dans son exécution. Depuis la vue de lecture en cours, l’utilisateur peut ouvrir une carte dédiée et explorer les personnes et les connexions créatives derrière un morceau. Spotify met en avant les auteurs, producteurs et collaborateurs d’un titre, mais aussi les samples, les interpolations et les covers qui l’ont nourri ou prolongé. Le morceau cesse alors d’être une unité isolée pour devenir un nœud dans une cartographie musicale beaucoup plus vaste.

C’est un changement intéressant dans la manière dont Spotify raconte la découverte musicale. Jusqu’ici, la plateforme excellait surtout à prédire ce qu’un utilisateur pouvait aimer ensuite.

Avec SongDNA, elle tente de répondre à une autre question, plus culturelle que mathématique : pourquoi ce morceau existe-t-il sous cette forme, et à quoi est-il relié ? Ce glissement est important, car il donne à l’exploration musicale une épaisseur narrative que les playlists automatisées ne peuvent pas toujours offrir.

Spotify mise sur les crédits, les relations et la mémoire des chansons

Dans sa communication officielle, Spotify explique vouloir mettre en lumière « les humains » derrière la musique. SongDNA s’inscrit dans cette stratégie plus large de valorisation des crédits et des histoires de création. La fonctionnalité permet notamment de suivre les collaborateurs d’un artiste vers d’autres projets, puis d’enchaîner de proche en proche dans une logique presque encyclopédique.

SongDNA s’appuie en partie sur les données de WhoSampled, la base communautaire spécialisée dans les samples et les filiations musicales, que Spotify a intégrée à son écosystème l’an dernier. Cela donne à l’outil une profondeur que les métadonnées classiques ne suffisent pas à offrir.

Un produit qui ressemble davantage à une expérience qu’à une simple feature

C’est sans doute ce qui rend SongDNA plus intéressant qu’un énième outil de recommandation. Spotify ne cherche pas ici à seulement améliorer la pertinence de ses suggestions. La plateforme construit une expérience de navigation musicale où l’on passe d’un morceau à un producteur, d’un producteur à un autre artiste, puis d’un sample à une œuvre plus ancienne. Le geste d’écoute devient presque un geste d’enquête.

En cela, SongDNA pourrait renforcer la valeur culturelle de Spotify à un moment où toutes les plateformes savent déjà recommander « quelque chose à écouter ». La différence ne se joue plus uniquement sur la prédiction, mais sur la capacité à enrichir le lien entre l’auditeur et la musique. Et sur ce terrain, contextualiser vaut parfois autant que personnaliser. Cette analyse est une inférence à partir du positionnement officiel de SongDNA.

Déploiement : la bêta est lancée, mais pas encore totalement généralisée

Spotify indique que SongDNA commence à être déployé auprès des abonnés Premium à l’échelle mondiale, sur mobile, dans l’interface de lecture.

Autrement dit, SongDNA n’est plus une simple promesse de laboratoire. C’est déjà une direction produit tangible, qui montre comment Spotify entend rendre son application plus interactive, plus explicative et plus immersive.

Avec SongDNA, Spotify semble reconnaître une limite des recommandations classiques : elles sont efficaces, mais souvent opaques. Certes, l’utilisateur découvre, mais ne comprend pas toujours le chemin. En ouvrant la boîte noire des relations musicales, la plateforme ajoute une couche d’intelligibilité à l’écoute.

En somme, SongDNA ne remplace pas l’algorithme. Il lui donne un contexte, une histoire, une logique visible. Et dans une économie du streaming où l’abondance peut vite devenir abstraite, cette capacité à raconter les connexions entre les œuvres pourrait devenir l’un des leviers les plus élégants de la découverte musicale moderne.