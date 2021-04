Le mystérieux lecteur multimédia Car Thing de Spotify apparaît

Le lecteur multimédia Spotify Car Thing est en préparation depuis plusieurs années, mais il pourrait enfin être sur le point d’être lancé.

Le très attendu gadget embarqué dans la voiture de Spotify, un lecteur de musique à commande vocale connue sous le nom de « Car Thing », vient d’apparaître dans une poignée de rendus de l’application découverts par Steve Moser, collaborateur de MacRumors, qui a trouvé les images dans le code de l’application Spotify. Ces rendus correspondent assez bien aux photographies du vrai gadget soumises à la Commission fédérale des communications (FCC).

Grâce à ces rendus, nous avons un aperçu beaucoup plus net du design évolué du Spotify Car Thing, qui comprend un grand bouton sur la droite, un écran couleur et quatre boutons sur le dessus. Les rendus officiels antérieurs de la société, datant de l’époque où le produit a été officiellement annoncé en 2019, montraient un écran beaucoup plus petit.

Pourtant, le design de Spotify s’est depuis beaucoup rapproché d’un style du smart display, ce qui est logique étant donné qu’il ressemble maintenant plus étroitement à un écran d’infodivertissement miniature que vous trouverez dans un véhicule moderne. Ces nouveaux rendus montrent l’écran et une interface possible, en plus de différents modèles de supports pour fixer l’appareil à différentes parties du tableau de bord.

Car Thing se brancherait sur la prise 12 volts de la voiture et se connecterait à la voiture de la même manière qu’un support de téléphone. L’ensemble des fuites — en particulier la découverte de rendus dans le code de l’application — indique que Spotify pourrait envisager de sortir une version grand public de l’accessoire. Bien sûr, cela soulève des questions sur l’intérêt d’avoir un accessoire dédié à la voiture qui ne peut qu’accéder et diffuser du contenu Spotify.

Aucune confirmation de son existence

On ne sait pas encore quand ni même si Spotify prévoit de lancer officiellement le produit. Il n’y a donc pas de nom de produit officiel, une potentielle date de sortie ou toute autre information indiquant si cela sortira un jour du laboratoire d’essai de Spotify et se retrouvera dans la voiture d’un consommateur. « Notre objectif reste de devenir la première plateforme audio au monde, et non de créer du matériel », a déclaré Spotify en mai 2019.

Mais, la mise à jour du design et les dépôts auprès de la FCC — et maintenant les rendus dans l’application — suggèrent que le produit pourrait voir le jour dans un proche avenir. Nous savons simplement à quoi il ressemble pour le moment.