Les caméras Nest ajoutent un stockage hors ligne pendant les coupures d’Internet

La sonnette Nest Doorbell et la Nest Cam (batterie) sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, au prix de 199,99 euros chacune, et seront mises en vente le 24 août. Les autres modèles ne sont pas attendus pour la France.

Il convient de noter que, si la Nest Cam avec une alimentation filaire peut enregistrer des vidéos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si vous avez un abonnement Nest Aware Plus, ce n’est pas une fonctionnalité de la nouvelle sonnette Nest. Même si vous la branchez à une source d’alimentation, vous n’obtiendrez que des enregistrements déclenchés par l’activité. Quant à la Nest Cam (filaire), qui est à la fois la moins chère de la nouvelle gamme et la seule à nécessiter une alimentation électrique filaire, elle ne pourra évidemment pas continuer à fonctionner en cas de panne de courant.

Pour le Nest Cam sur batterie, en revanche, avec une utilisation typique — environ 9-12 événements enregistrés par jour — vous devriez constater une autonomie d’environ 3 mois. Une utilisation plus faible, autour de 2 à 4 événements par jour, pourrait porter cette autonomie à 7 mois ; une utilisation plus intensive, autour de 20 à 25 événements enregistrés par jour, pourrait la réduire à environ 1,5 mois.

L’une des difficultés rencontrées par les précédentes caméras Nest — et, en fait, par la plupart des caméras dont la vidéo est téléchargée sur le cloud une fois capturées — était de gérer les coupures d’Internet. Sans cette connexion, et sans stockage embarqué pour les clips, tout ce qui se passe pendant une pause dans les téléchargements ne sera pas sauvegardé.