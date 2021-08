La caméra sous l’écran du Xiaomi Mi MIX 4 est très alléchante

Il semble que la prochaine tendance dans les smartphones sera les caméras sous l’écran ou UDC, du moins en ce qui concerne certains fabricants. Bien sûr, ZTE a tiré la première salve l’année dernière avec le Axon 20 5G et avant de lancer le Axon 30 5G le mois dernier. Samsung serait également sur le point de faire de même avec le Galaxy Z Fold 3, et OPPO a déjà révélé son prototype de caméra sous écran de troisième génération (USC). Cependant, Xiaomi pourrait les battre à plate couture avec le Mi MIX 4 la semaine prochaine.

