OPPO annonce une caméra frontale sous l’écran de « nouvelle génération »

OPPO précise avoir employé un nouveau rapport circuit/pixel de 1:1 pour contrôler l’affichage avec plus de précision, tandis que le câblage transparent et les nouveaux processus de fabrication réduisent la largeur du câblage de 50 %. Bien sûr, elle a également développé des algorithmes d’imagerie alimentés par l’IA pour réduire les effets secondaires des caméras sous écran, comme le flou ou l’éblouissement.

you might also like