Un premier unboxing des Galaxy Buds 2 avant la semaine prochaine

Les prochains produits de Samsung prévus pour la semaine prochaine ont peut-être peu de chances de nous surprendre, grâce aux fuites, mais celles-ci restent toutes non officielles et, parfois, louches.

Bien sûr, rien ne vaut une confirmation officielle, mais nous pouvons aussi nous contenter d’une prise en main non officielle, en supposant qu’il s’agit d’un produit authentique. C’est exactement ce qui se passe avec ce qui pourrait être l’appareil le moins spectaculaire de l’événement Unpacked de la semaine prochaine, puisque les écouteurs Galaxy Buds 2 viennent d’être déballés avant même que Samsung en ait l’occasion.

Il n’y a rien de vraiment stupéfiant et n’ajoute pas grand-chose à ce que nous avons déjà entendu dans les précédentes fuites. Cependant, cet unboxing et les premiers retours d’expérience confirment ces détails, y compris ce à quoi ressembleront les Galaxy Buds 2.

Le design des écouteurs n’a rien d’extraordinaire pour l’instant, et l’emballage de ces derniers est « classique ». La boîte ne contient pas grand-chose d’autre que les Galaxy Buds 2, leur étui de charge, un câble USB et des embouts de rechange.

Il s’agit d’un produit standard pour les écouteurs entièrement sans fil de nos jours.

Une autonomie de 5 heures

Ahmed Qwaider a également essayé les écouteurs pour donner un aperçu de leur fonctionnement. L’autonomie de la batterie est de 5 heures, contre 3 heures pour les Galaxy Buds Pro. Bixby AI est également disponible à partir des écouteurs, selon l’informateur, et que le haut-parleur est activé pendant un appel pour vous permettre d’écouter des chansons si vous le souhaitez. Et, oui, les performances audio sont notées comme étant assez bonnes et l’isolation du bruit (pas l’annulation) a été décrite comme étant meilleure que son prédécesseur.

Cette fuite d’un déballage va sûrement hérisser les plumes de Samsung plus que d’habitude. La société a récemment envoyé des avis de droits d’auteur contre les informateurs qui divulguent des images et du matériel de marketing. Cela va définitivement au-delà des rendus protégés par le droit d’auteur, et il sera intéressant de voir si l’information restera en ligne longtemps.