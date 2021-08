Le mode carrière de FIFA 22 va enfin vous permettre de créer votre propre équipe

Cette année, FIFA 22 n’apporte pas seulement des améliorations graphiques, mais veut aussi briller par des innovations dans les mécanismes du jeu. Dans le mode nouveau carrière de FIFA 22, les joueurs peuvent fonder leur propre club et gravir l’Olympe du football avec celui-ci.

C’est quelque chose qui semble si banal à première vue, mais ce que cela fait, en substance, c’est nous permettre d’incarner un nombre quasi infini de clubs en nous basant entièrement sur notre imagination.

Lorsqu’ils créent leur propre club, les joueurs ont le choix et peuvent non seulement choisir le nom de leur équipe et à chaque joueur, mais aussi les maillots des joueurs à domicile et à l’extérieur, ainsi que les écussons, et même participer à la conception de leur propre stade. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mesurer aux meilleures équipes internationales avec votre club ou gravir les échelons petit à petit. Les objectifs dynamiques sont toujours destinés à apporter de la variété au cours de la carrière.

Un autre aspect intéressant des équipes personnalisées de FIFA 22 est la possibilité de définir le nombre d’étoiles initial de votre équipe. Cela semble être une option de difficulté secondaire. Votre classement par étoiles (sur cinq) déterminera la qualité globale de vos joueurs. Les priorités du conseil d’administration de votre club seront également ajustées en conséquence, ce qui signifie qu’une équipe 5 étoiles sera probablement chargée de remporter le championnat, tandis qu’une équipe 1 à 2 étoiles devra simplement éviter la relégation.

Selon Alex Constantinescu, concepteur principal du jeu, les joueurs initialement générés pour votre équipe reflèteront la ligue dans laquelle ils se trouvent. Constantinescu explique : « Supposons que 7 % des joueurs de la Premier League anglaise soient de nationalité française. Chaque fois qu’un joueur est généré pour votre équipe en Premier League anglaise, il y a 7 % de chances qu’il soit français ».

Rendez-vous le 1er octobre

La personnalisation du mode carrière de FIFA 22 va encore plus loin. Vous aurez un contrôle total sur votre équipe, y compris sur l’âge moyen de votre équipe initiale, sur le recrutement et le développement des équipes de jeunes, et même sur votre budget de transfert de départ.

Les points d’expérience peuvent être collectés en terminant des parties et en s’entraînant, et peuvent ensuite être utilisés pour améliorer les joueurs sur le terrain. Des avantages spéciaux peuvent renforcer divers attributs des joueurs et ainsi renverser des parties apparemment désespérées.

FIFA 22 sera mis en vente le 1er octobre 2021.