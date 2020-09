Le ZTE Axon 20 5G est le premier smartphone à avoir une caméra sous l’écran

Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil au tout nouveau ZTE Axon 20 5G, autrement connu sous le nom de « premier smartphone au monde avec une caméra cachée sous l’écran ». Cet appareil n’a peut-être pas l’air particulièrement extraordinaire au premier abord — il n’est pas vraiment destiné à être particulièrement frappant en apparence. Il est plutôt destiné à faire ce que tout autre smartphone fait, sans l’inconvénient d’avoir un espace à l’avant pour une caméra — que ce soit un large bord, une encoche ou un trou dans l’écran.

Le ZTE Axon 20 5G fonctionne avec un écran OLED de 6,92 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 460 x 1 080 pixels. Mais, la grosse particularité de ce smartphone est qu’il offre une lecture des empreintes digitales, un son et une caméra sous l’écran. Évidemment, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran n’est pas si rare de nos jours — nous avons déjà vu cette technologie dans les smartphones de tous les jours, provenant de sociétés comme Huawei et OnePlus.

Le système de haut-parleur sous l’écran est un peu plus nouveau : il sera intéressant de pouvoir écouter des morceaux de musique projetés à travers une vitre. ZTE a également intégré le son DTS:X Ultra 3D. Le ZTE Axon 20 5G fonctionne avec un processeur Snapdragon 765Gde Qualcomm couplé de 6 ou 8 Go de RAM. Le premier dispose d’un stockage interne de 128 Go, tandis que le second dispose d’un stockage interne de 256 Go.

Enfin, plus innovant, ZTE indique que la caméra de 32 mégapixels sous l’écran a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un « matériau à haute transparence qui comprend de nouveaux films organiques et inorganiques » ainsi que des algorithmes logiciels optimisés pour compenser l’impact sur la qualité de l’image.

Bien sûr, il est difficile d’en juger sans voir le smartphone en personne et tester la caméra en pratique.

D’abord un lancement en Chine

Les deux versions fonctionnent avec un lecteur de carte micro SD qui peut contenir une carte de 2 To pour étendre le stockage. Les deux versions seront lancées avec la dernière version d’Android, « Android Q », comme le nomme ZTE. Ce smartphone possède une batterie d’une capacité de 4 220 mAh avec la technologie de charge rapide Qualcomm Quick Charge 4+ (30 W de charge rapide avec le chargeur dans la boîte). Cet appareil est équipé de Bluetooth 5.1, NFC, et pèse environ 198 g.

Cet appareil sera d’abord commercialisé en Chine, et peut-être seulement en Chine — nous devrons attendre de voir. Le ZTE Axon 20 5G a un prix de 2 198 yuans et sa date de sortie est le 1er septembre 2020, sur précommande.