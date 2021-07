ZTE lance Axon 30 avec sa caméra frontale sous l’écran en Chine

Le ZTE Axon 30 est un smartphone doté d’un écran OLED de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, d’une batterie de 4 200 mAh et d’un support de la charge rapide de 55 W.

Quatre caméras sont présentes à l’arrière du smartphone, mais c’est la caméra frontale qui permet au Axon 30 de se démarquer. Le smartphone est doté de la dernière version de la technologie de caméra sous l’écran de ZTE qui, selon la société, permet d’obtenir de meilleures photos et un écran plus beau.

La nouvelle caméra sous l’écran de ZTE est dotée d’un capteur d’image de 16 mégapixels, et la société affirme avoir utilisé 7 couches de matériaux transparents et une nouvelle caméra 4-en-1 avec des pixels équivalents à 2,24 um afin de permettre à la caméra de capturer davantage de lumière que la version utilisée dans le Axon 20 de l’année dernière.

Le Axon 30 est également le premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran à présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et une zone d’affichage de 400 pixels par pouce couvrant l’écran. Cela signifie que non seulement la caméra devrait capturer des images plus lumineuses, mais qu’elle devrait également être plus difficile à repérer à l’œil nu lorsque vous regardez l’écran du téléphone.

Jusqu’à présent, les caméras sous l’écran ont donné des résultats décevants, avec des images qui ont tendance à avoir une mauvaise précision des couleurs et des écrans qui présentent des perturbations notables. Il sera intéressant de voir si la dernière tentative de ZTE fait progresser la technologie de manière significative.

Le système de caméra arrière se compose d’une caméra primaire de 64 mégapixels, d’une caméra grand-angle de 120 degrés de 8 mégapixels, d’une caméra macro de 3 cm de 5 mégapixels et d’une caméra à profondeur de champ de 2 mégapixels.

Un lancement en Europe en septembre

Parmi les autres caractéristiques, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du NFC. Le smartphone est livré avec Android 11 et la surcouche MyOS 11 de ZTE.

Le ZTE Axon 30 est lancé d’abord en Chine, mais il devrait être disponible dans le monde entier en septembre.