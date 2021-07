Le OnePlus 9T ne serait pas lancé cette année

Alternativement, le mouvement pourrait faire partie de l’intégration plus large de la firme avec OPPO ou d’un plan plus large pour simplifier ses gammes d’appareils. Le OnePlus 8T était beaucoup trop analogue aux autres appareils de la société pour se démarquer véritablement. Peut-être que OnePlus envisage d’alléger ses offres, en particulier dans le haut de gamme, pour mieux les différencier.

Cette information vient après les rumeurs du mois dernier suggérant que la société ne lancerait pas une variante OnePlus 9 T Pro. Considérant qu’il n’y avait pas de OnePlus 8T Pro, la fuite semblait logique. Elle n’excluait pas non plus l’existence du OnePlus 9 T. Cependant, Jambor jette maintenant le doute sur l’ensemble de la gamme d’appareils.