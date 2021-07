Le Fitbit Charge 5 pourrait bientôt arriver, et il semble élégant

Nous pourrions avoir notre premier aperçu du Fitbit Charge 5, après la fuite d’une image prétendant être un tracker d’activité de la société détenue par Google. L’image (ci-dessus), obtenue par 9to5Google, montre un nouveau design, qui aurait reçu le nom de code « Morgan » en interne chez Fitbit.

Le Fitbit Charge 5 semble plus grand que le nouveau Fitbit Luxe, avec un écran AMOLED analogue, ce qui indiquerait une évolution naturelle du Charge 4.

Le Charge 4 est le tracker d’activité phare de Fitbit et possède pratiquement toutes ses caractéristiques principales — à l’exception d’un capteur EDA et d’un ECG que l’on trouve uniquement sur la Fitbit Sense. Le Charge 4 a introduit le GPS pour la première fois dans un bracelet connecté, bien que le design soit resté inchangé par rapport au Charge 3.

Cependant, le Charge 4 était critiqué pour son écran peu lumineux — et il semble que ce problème ait été résolu. Bien qu’il soit le meilleur tracker d’activité du marché en termes de fonctionnalités, de données de santé et un excellent écosystème, il est très en retard en ce qui concerne l’écran monochrome. Ce problème a été résolu sur le Luxe, qui a rétréci le boîtier et amélioré l’écran et les matériaux pour une apparence plus féminine. Et maintenant, il semble que le Charge 5 pourrait suivre le même chemin. L’écran plus grand permettra des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une application météo, le contrôle de Spotify, un client de calendrier et des « notifications plus riches ».

Nous nous attendons à ce que le Fitbit Charge 5 conserve sa taille et ses dimensions générales. Il est plus unisexe, et doit donc s’adapter aux poignets masculins, et on s’attend à ce que Fitbit conserve l’autonomie de plus de 6 jours de la série Charge.

Un lancement à l’automne ?

Bien que ce soit difficile à dire sur la photo, il ne semble pas que le Fitbit Charge 5 aura des boutons physiques. Les bosses que vous voyez de chaque côté de l’appareil sont plus probablement des aspects de son bracelet que des boutons. Nous nous attendons à ce que le même bouton capacitif que nous avons vu sur d’autres produits Fitbit vienne avec le Charge 5.

Fitbit a généralement deux lancements chaque année, un au printemps et un à l’automne. Il est possible que le Charge 5 soit lancé à l’automne très bientôt.