Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 : photos et spécifications publiées

Les fuites concernant les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont passées de quelques bribes d’informations à un véritable torrent de rumeurs et de fuites avant même l’événement Unpacked de Samsung prévu pour le 11 août. Et, toutes ces informations dressent presque tous les aspects des futurs smartphones pliables.

La dernière révélation émane du populaire Evan Blass, qui a publié sur Twitter une image très officielle des smartphones pliables de Samsung, ainsi qu’un certain nombre de détails supplémentaires.

Comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessus, les deux smartphones pliables sont montrés avec des éclaboussures d’eau, ce qui semble confirmer un rapport précédent selon lequel les Galaxy Fold 3 et Flip 3 pourraient être complètement étanches — quelque chose que Blass affirme également en déclarant que les deux smartphones porteront un indice de résistance à l’eau IPX8.

En outre, le tweet de Blass comprend également un certain nombre de détails (encore non confirmés) concernant les écrans des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les blocs de caméras et le support du S Pen.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7″ internal / 1.9″ cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6″ internal / 6.2″ external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Des informations sur les spécifications

Selon Blass, le Galaxy Z Flip 3 sera doté d’un écran interne de 6,7 pouces, tandis que le côté extérieur du smartphone à clapet offrira un écran plus petit de 1,9 pouce. Parallèlement, le Galaxy Z Fold 3 serait doté d’un écran interne de 7,6 pouces et d’un écran externe de 6,2 pouces. Pour la photo, la source précise que le Galaxy Z Flip 3 offrira deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra frontale de 10 mégapixels, tandis que le Galaxy Z Fold 3 serait équipé de trois capteurs à l’arrière de 12 mégapixels, d’une caméra frontale de 10 mégapixels sur son couvercle et d’une caméra frontale de 4 mégapixels à utiliser lorsqu’il est déplié.

La rumeur a longtemps couru que Samsung ne sortirait pas de Galaxy Note 21 cette année, et cela a été officiellement confirmé hier par le responsable des communications mobiles de la société.

Le support du S Pen évidemment

Heureusement, tous les signes indiquent que le Galaxy Z Fold 3 de cette année sera doté d’un support complet du stylet, ce que Blass a également confirmé dans sa dernière fuite. Blass affirme que le Galaxy Z Fold 3 offrira un support pour non pas un, mais deux S Pen en option, qui seront soi-disant baptisés S Pen Pro et S Pen Fold Edition.

L’ajout de la fonctionnalité S Pen sur le smartphone pliable haut de gamme de cette année aidera sûrement à combler le vide laissé par l’absence de la gamme Galaxy Note cette année, et contribuera probablement beaucoup à légitimer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung pour les professionnels.

Bien sûr, aucune des informations ci-dessus ne peut être confirmée à ce stade, car nous attendons toujours que Samsung révèle officiellement les appareils.