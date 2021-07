Le chargeur de piles Tjugo de IKEA ressemble à un livre

Le chargeur de batterie, à première vue, ressemble à un livre à couverture rigide. Toutefois, lorsque vous l’ouvrez pour le « lire », vous constatez qu’il comporte plusieurs fentes permettant de charger des piles rechargeables AA et AAA . Pour être précis, le chargeur de piles Tjugo comprend 4 emplacements pour les piles AA et 4 emplacements pour les piles AAA. Il se connecte à la source d’alimentation grâce à son câble de 1,5 m.

you might also like