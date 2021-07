Microsoft Edge : le gestionnaire de mots de passe peut se connecter aux applications mobiles

Grâce à ses racines communes, Microsoft Edge est en mesure d’obtenir un certain niveau de compatibilité avec les extensions existantes du navigateur Chrome. Bien sûr, Microsoft a son propre ensemble d’extensions. Pour les utilisateurs d’Outlook, Microsoft propose désormais une extension Outlook pour Edge qui vous permet de consulter votre calendrier et vos contacts et d’envoyer des e-mails , le tout sans ouvrir un nouvel onglet ou l’application Outlook.

