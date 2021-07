Avec le Project Moca, Microsoft prépare son nouvel outil de collaboration en ligne

Afin d’accéder à leur travail, les utilisateurs doivent simplement se rendre dans leur calendrier Outlook, et sélectionner le menu déroulant des vues. Cela fera apparaître l’option « Tableau », où ils pourront sélectionner un nouveau tableau et créer à partir de là.

Révélé pour la première fois l’année dernière, Project Moca combine le calendrier, les fichiers, les contacts, etc. d’un utilisateur en un seul tableau pour une planification et un travail d’équipe plus directs.