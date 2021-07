Les projets de jeux vidéo de Netflix sont confirmés

by

by

Netflix est toujours considéré comme le roi du streaming vidéo, mais son empire, autrefois vaste, est désormais divisé entre d’autres royaumes rivaux, dont le royaume de Mickey Mouse, Disney+. Malgré la concurrence accrue, Netflix est resté fidèle à son service de base, qui consiste à distribuer des vidéos dans de multiples genres. Elle ne s’est pas lancée dans le contenu audio uniquement, comme les podcasts, par exemple, qui semblent connaître une renaissance ces temps-ci. Cependant, Netflix pourrait bientôt s’aventurer sur le secteur des jeux vidéo, si l’on en croit son nouveau directeur général.

Les ambitions de Netflix en matière de jeux vidéo remontent déjà à 2018, lorsqu’elle a lancé les fictions interactives Black Mirror : Bandersnatch et Minecraft : Story Mode. Des rumeurs ont surgi ici et là sur ses projets de proposer des jeux vidéo aux côtés de son contenu de streaming vidéo, mais les déclarations officielles de l’entreprise n’ont pas exactement engagé ou démenti ces spéculations. Cependant, sa dernière embauche confirme à peu près qu’elle a un poste de direction spécifique lié aux jeux vidéo.

Bloomberg rapporte l’embauche de Mike Verdu, un nom qui pourrait être familier dans les cercles de développement de jeux. Verdu a occupé divers postes de haut niveau chez EA, Kabam et Zynga, et son dernier passage était chez Facebook, où il était vice-président chargé du contenu AR et VR. Verdu sera désormais le vice-président de Netflix chargé du développement des jeux.

Netflix n’a pas encore fait d’annonce officielle sur la nature précise de ses ambitions en matière de jeux, mais Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré que la société souhaitait commencer à proposer des jeux à ses abonnés sur sa plateforme « au cours de l’année prochaine ».

Bien que cela confirme les préparatifs de Netflix pour une entreprise de jeux, cela ne répond pas exactement à la forme que prendra cette activité secondaire. Selon des initiés, Netflix proposera des jeux vidéo parallèlement à son contenu normal de streaming vidéo, sans frais supplémentaires.

Reste à savoir la forme que va prendre la plateforme

Il est en fait curieux que Netflix se plonge sur un tel marché sans rapport direct avec le streaming, en supposant qu’il ne s’agira pas de jeux en streaming comme Google Stadia. Les abonnements aux jeux gagnent en popularité sur les différentes plateformes de jeux, et Netflix pourrait avoir du mal à trouver des développeurs et des éditeurs pour rejoindre sa plateforme alors qu’il existe déjà une demi-douzaine de services plus établis.

La plateforme de streaming californienne espère que l’ajout d’un tout nouveau volet à son offre attirera de nouvelles personnes vers son service et cimentera la fidélité de ses abonnés actuels, alors qu’elle continue de concurrencer de nombreux rivaux, parmi lesquels Disney+, Hulu et Apple.