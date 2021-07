Microsoft révèle les premiers prix de Windows 365

En ce milieu de semaine, Microsoft a enfin confirmé le nom officiel de son service de système d’exploitation basé sur le cloud : Windows 365. Ce nom prête légèrement à confusion, car son service Office 365 n’est pas entièrement basé sur le cloud, mais ce n’est pas grave.

Le nouveau service Windows sera officiellement lancé le 2 août, mais il sera d’abord réservé aux utilisateurs professionnels. Cependant, dans son annonce, Microsoft n’a pas révélé d’informations sur les prix ou les spécifications. Mais, l’entreprise a commis une erreur lors d’une session Microsoft Inspire et a vendu la mèche, comme le rapporte The Verge.

Selon la session Inspire, l’un des niveaux de Windows 365 coûtera 31 dollars par utilisateur et par mois. Ce service sera ouvert aux petites entreprises de moins de 300 employés. Ces 31 dollars permettront à chaque employé d’accéder à un système basé sur le cloud avec deux processeurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce n’est pas l’option la moins chère, car Microsoft proposera également un seul processeur, seulement 2 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Dans une déclaration, Microsoft a confirmé que ce plan est exact. Toutefois, elle a précisé qu’il ne s’agit que de l’un des niveaux et qu’il y aura des options plus ou moins onéreuses.

La concurrence peut trembler

Pour ce que cela vaut, ce prix est en phase avec d’autres services concurrents. Citrix et Amazon, par exemple, proposent tous deux un accès au cloud pour les PC avec des niveaux de 30 à 35 dollars. Évidemment, il est difficile de comparer directement cette tarification aux offres concurrentes, car il y a souvent des frais supplémentaires pour la puissance de calcul ou la bande passante utilisée.

Il est intéressant de noter que Microsoft a également confirmé que le moyen de tirer le meilleur parti de Windows 365 est d’y accéder depuis — vous l’avez deviné — un PC Windows. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela permettrait à un employé disposant d’un PC d’entrée de gamme d’accéder virtuellement à un PC plus rapide et plus puissant sans avoir à lui fournir ce matériel. Bien entendu, d’autres systèmes d’exploitation pourront également utiliser Windows 365, même si certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas.