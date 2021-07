La console portable Steam Deck de Valve s’attaque à la Switch à partir de décembre

Enfin, la dernière version est une option à 679 euros qui dispose de 512 Go de stockage interne, d’un écran anti-rayures, d’une housse de transport exclusive, d’un clavier virtuel et du pack exclusif Steam Community profile. Chaque version de la console comprendra également un emplacement micro SD.

Il existe actuellement trois options de prix pour la Steam Deck. La première option est la version de 419 euros qui comprend 64 Go de stockage interne ainsi qu’un étui de transport . L’étape suivante est une option de 549 euros qui comprend 256 Go de stockage interne, une mallette de transport et un ensemble exclusif de profils de la communauté Steam.

Le Steam Deck n’est pas seulement une console portable capable de lancer les jeux Steam. Valve affirme qu’ il s’agit d’un PC de jeu complet , mais sous la forme d’une console portable. La Steam Deck dispose d’un bureau basé sur Linux qui peut être utilisé comme un navigateur Web et peut télécharger des applications tierces. Outre les boutons et les gâchettes attendus pour une console en 2021, la Steam Deck dispose également de deux pavés tactiles situés juste en dessous des joysticks ainsi que d’un écran tactile.

La console Steam Deck dispose d’un grand écran de 7 pouces — il s’agit d’un écran LCD a une résolution de 1 280 x 800 pixels, qui concurrence directement la Switch OLED récemment annoncée par Nintendo, sans parler d’une multitude d’options de contrôle différentes pour les joueurs. Il y a deux sticks, deux minuscules trackpads sous chaque stick, un D-pad, et quatre boutons ABXY. La console de jeu portable de Valve dispose également d’un gyroscope pour les commandes de mouvement, de deux gâchettes d’épaule de chaque côté et de quatre boutons arrière. Espérons qu’ils soient tous extrêmement personnalisables.

« Nous nous sommes associés à AMD pour créer l’APU personnalisé de la Steam Deck, optimisé pour les jeux sur console portable. Il s’agit d’un processeur Zen 2 + RDNA 2, offrant des performances plus que suffisantes pour exécuter les derniers jeux AAA dans une enveloppe énergétique très efficace », selon la société. Valve a conçu les manettes de la Steam Deck pour les « sessions de jeu prolongées », et l’intégralité de votre bibliothèque Steam sera disponible lorsque vous vous connecterez.