Galaxy S22 : un capteur photo de 200 mégapixels de marque Olympus ?

Une fois que Samsung en aura fini avec le lancement le 11 août de ses nouveaux smartphones pliables, tous les yeux seront alors tournés vers la prochaine série de flagships de la société. Puisqu’il n’y aura pas de nouvelle gamme de Galaxy Note en 2021, la gamme Galaxy S22 sera la prochaine série de fleurons de Samsung.

Le Galaxy S21 de Samsung est arrivé au début de l’année et s’est bien vendu. Il sera bientôt rafraîchi avec le modèle « Fan Edition » et de nouvelles couleurs, mais le Galaxy S22 est déjà en route. Il est attendu en janvier, avec la marque Olympus et un capteur photo de 200 mégapixels.

Comme le rapporte Pulse News, selon des sources informées proches de l’entreprise, Samsung prévoit de présenter le successeur du Galaxy S21 dès janvier 2022. Cela signifierait que le Galaxy S22, ainsi que ses petits frères qui sont sûrement prévus à nouveau, sortiraient une fois de plus beaucoup plus tôt. Jusqu’à cette année, les lancements de cette nature n’étaient pas courants avant février ou mars.

Au fond, la date ne serait plus inhabituelle, puisque Samsung avait déjà dévoilé la série Galaxy S21 en janvier 2021. En ce qui concerne les caractéristiques de la prochaine série de smartphones haut de gamme, il n’y a pratiquement aucun détail disponible à ce jour.

Alors que l’on disait il y a quelques jours que la Corée ne voulait plus se battre dans la « course aux mégapixels » et qu’elle installait donc un appareil photo avec une résolution relativement faible, mais de grands pixels de capteur, on entend à nouveau parler du contraire. Plus précisément, Samsung veut monter d’un cran, du moins selon le rapport de Pulse. Le capteur principal de la caméra est censé fonctionner avec un total de 200 mégapixels, du moins dans certaines variantes du Galaxy S22. Bien entendu, cela réduirait encore la taille des pixels du capteur, tout en essayant d’obtenir une meilleure qualité d’image globale grâce à la grande quantité de données d’image et à diverses astuces logicielles.

S’appuyer sur la marque Olympus

Afin de mieux commercialiser les smartphones de la gamme Galaxy S22 en mettant l’accent sur les caméras, Samsung veut également puiser dans son expérience de branding interne, selon le rapport. La marque japonaise d’appareils photo Olympus, acquise il y a quelques années, serait utilisée pour promouvoir les appareils, qui ont été optimisés par des spécialistes. D’autres fabricants utilisent cette tactique depuis un certain temps, notamment Nokia avec la marque Zeiss et Huawei avec la marque Leica.

Enfin, ce rapport affirme également que le Galaxy S22 Ultra va avoir le support du S Pen. Le Galaxy S21 Ultra l’a également. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Samsung maintienne le statu quo ici.