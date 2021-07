Le Galaxy S21 pourrait être lancé dans de nouveaux coloris très bientôt

Cela pourrait nous donner une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec le Galaxy S21. Lors de son événement de lancement d’août 2020 qui a apporté le Galaxy Note 20, la Galaxy Tab S7 et plus encore, Samsung a également dévoilé une couleur appelée Mystic Bronze dans laquelle tous les nouveaux produits sont venus — peut-être que la firme s’est trouvé une nouvelle couleur pour 2021, et nous verrons les smartphones pliables disponibles dans cette couleur.

Si vous êtes tenté d’acheter le Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra de Samsung, vous constaterez qu’il y a un choix assez large en matière de couleurs — plus que tout autre smartphone lambda en tout cas. Cependant, il semble que la sélection de couleurs du Galaxy S21 est sur le point de devenir encore plus grande.