Le Galaxy S22 pourrait ne pas utiliser le capteur photo de 200 mégapixels

by

by

Les capteurs photo des smartphones deviennent ridiculement grands en termes de nombre de mégapixels, dépassant de loin les capteurs photo que l’on trouve même sur les appareils photo numériques professionnels. Plus n’est pas toujours synonyme de mieux, comme l’ont prouvé certains fabricants de smartphones au fil des ans, mais cela ne les a pas empêchés de proposer des capteurs photo mobiles avec un nombre de mégapixels à trois chiffres.

Samsung et Xiaomi ont même fait l’objet de rumeurs selon lesquelles ils travailleraient sur un capteur ISOCELL de 200 mégapixels qui pourrait ne pas être utilisé dans le Galaxy S22 de Samsung l’année prochaine.

Étant donné que Samsung a déjà un capteur ISOCEL HM3 de 108 mégapixels dans le Galaxy S21, ce n’est pas vraiment un énorme bond de passer à 200 mégapixels. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, étant donné les obstacles d’ingénierie et de fabrication qu’un tel capteur impliquerait. Pourtant, Samsung et Xiaomi ont déjà fait la même chose avec le capteur ISOCELL Bright HMX, le premier capteur à dépasser les 100 mégapixels.

Les deux sociétés travailleraient à nouveau ensemble pour ce capteur photo de 200 mégapixels, mais les fans de Samsung ne doivent pas se faire d’illusions. Selon Ice universe sur Weibo, il est presque certain à 100 % que le Galaxy S22 de l’année prochaine n’utilisera pas ce composant.

Au lieu de cela, le Galaxy S22 s’en tiendra au capteur ISOCELL HM3 de troisième génération, bien qu’il s’agisse d’une version plus « maitrisée ».

Xiaomi en profitera avant

D’un côté, cela peut sembler décevant pour ceux qui espèrent voir les dernières et meilleures technologies dans la gamme de produits phares de Samsung. D’autre part, cela signifie également que Samsung privilégie la qualité de ses capteurs photo par rapport aux spécifications sensationnelles et aux gros titres. Étant donné qu’il a été surclassé par Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo et Apple sur DxOMark, il semble que retravailler son expérience actuelle soit nécessaire.

Quant au capteur de 200 mégapixels évoqué, il pourrait encore apparaître plus tard cette année. Toutefois, il pourrait faire ses débuts sur un flagship de Xiaomi, tout comme le capteur ISOCELL Bright HMX à l’époque, permettant ainsi à Samsung de laisser son partenaire tester les eaux avant de se lancer.