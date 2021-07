Le Galaxy Z Fold 3 devrait se vanter du support du S Pen Pro

Le très attendu Galaxy Z Fold 3 5G sera, de l’avis général, compatible avec le prochain accessoire S Pen Pro de Samsung. Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé cette prise en charge, de nombreuses fuites ont fait surface et nous avons maintenant la chose la plus proche de la confirmation jusqu’à présent : des documents officiels publiés par la Federal Communications Commission (FCC).

En janvier dernier, Samsung a présenté le S Pen Pro, une version plus grande de son S Pen qui offre également des fonctionnalités Bluetooth comme le contrôle de la lecture audio et l’utilisation du stylo comme obturateur à distance pour la caméra d’un smartphone Galaxy. La plus grande taille rendra le S Pen Pro plus confortable à tenir et à utiliser, mais bien sûr, l’inconvénient est qu’il ne se glissera pas facilement dans le smartphone.

Bien que l’on ne sache pas encore si les futurs propriétaires du Galaxy Z Fold 3 5G devront acheter le S Pen Pro en tant qu’accessoire optionnel, il semble clair à ce stade que le modèle prendra en charge le stylet plus grand. Cela est basé sur l’apparition du S Pen Pro à la FCC, qui a publié des documents révélant que ce stylet sera compatible avec le prochain smartphone pliable en plus d’un certain nombre d’autres appareils.

Il est intéressant de noter que si le dépôt mentionne clairement le Galaxy Z Fold 3, qui n’a pas encore été annoncé, parmi les appareils compatibles avec le S Pen Pro, il ne fait aucune mention d’un Galaxy Note 21, ce qui suggère une fois de plus que Samsung ne sortira pas de Note cette année.

Étant donné qu’il est peu probable que Samsung sorte un smartphone Galaxy Note en 2021, il est logique que le fabricant sud-coréen apporte la fonctionnalité la plus célèbre de cette gamme à ce qui est maintenant l’offre de smartphones haut de gamme de la société. Selon les rumeurs qui circulent depuis août de l’année dernière, Samsung envisage sérieusement de combiner sa gamme Fold et sa gamme Note en une seule gamme axée sur la productivité.

Un réel intérêt

Ce n’est pas très surprenant étant donné les autres appareils qui prendront en charge le S Pen Pro et l’intérêt général de Samsung pour le stylet en tant qu’accessoire d’appareil mobile. En supposant que les choses se passent comme prévu, le prochain Galaxy pliable dans la gamme de Samsung sera présenté en août lors de l’événement Unpacked de la société, bien que la date précise ne soit pas encore claire.

En outre, la document révèle que le S Pen Pro sera compatible avec tous les appareils qui prennent en charge le S Pen, en supposant qu’ils soient sous One UI 3.1. Cependant, les « actions aériennes » alimentées par Bluetooth ne fonctionneront que sur certains appareils qui obtiennent la mise à jour One UI, notamment les Note 10 et 20, S21 Ultra, Tab S7, et plus encore.