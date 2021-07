La disponibilité du Galaxy S21 FE pourrait être extrêmement limitée

L’un des smartphones phares les plus intéressants de Samsung pourrait s’avérer être une déception pour certains. Doté des principales caractéristiques de la gamme Galaxy S21 le tout plus abordable, le Galaxy S21 FE « Fan Edition » pourrait offrir aux consommateurs soucieux de leur budget une meilleure alternative cette année.

Cependant, les retards et les pénuries de composants menacent de ruiner un plan autrement bon, et, maintenant, le Galaxy S21 FE pourrait même ne pas être disponible nulle part, sauf sur deux grands marchés seulement.

C’est presque comme si le Galaxy S21 FE était condamné dès le départ. Selon les initiés du secteur, il a été victime du problème d’approvisionnement en puces qui touche presque toutes les industries, et pas seulement les industries technologiques. Cette situation pourrait avoir eu trois effets indésirables sur les chances du Galaxy S21 FE de réussir sur le marché du mobile cette année.

La première est qu’il sera retardé jusqu’au dernier trimestre de cette année, probablement pour laisser la place aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 le mois prochain. Et puis il y a la rumeur selon laquelle Samsung pourrait passer à un processeur Exynos ou, plus probablement, mélanger à nouveau les puces Snapdragon et Exynos en fonction des marchés.

Selon les dernières informations du Korea Herald, Samsung pourrait uniquement lancer le Galaxy S21 FE aux États-Unis et en Europe.

Une déception pour certains pays

Le téléphone pourrait même ne pas atteindre son marché national, sans parler des autres pays où un Galaxy S phare au prix abordable serait chaleureusement accueilli. Là encore, cela pourrait être dû à une pénurie de puces, entraînant une limitation de la capacité de production de Samsung.

Pour un smartphone haut de gamme à prix abordable, c’est un coup dur pour ceux qui espèrent encore obtenir un téléphone Galaxy S21 cette année. Au moment de son lancement, il y aura déjà beaucoup de choix sur le marché, y compris le propre Pixel 6 de Google, qui s’annonce être un smartphone assez intéressant également.