Twitter sur iOS pourrait bientôt prendre en charge Connexion avec Apple

Voulez-vous vous inscrire à un compte Twitter ? Contrairement à d’autres services qui proposent de vous permettre de vous inscrire à leurs services en utilisant Facebook ou Google, Twitter ne dispose pas de telles options, mais cela pourrait bientôt changer.

Il existe aujourd’hui un nombre incalculable de services et d’applications en ligne. Il est presque impossible de garder la trace de tous les noms d’utilisateur et mots de passe qui leur sont associés. Heureusement, certains de ces services vous permettent de vous inscrire et de vous connecter à leur réseau à l’aide d’un compte Google ou, parfois, d’un compte Facebook.

Il y a deux ans, Apple a lancé sa propre version de cette commodité avec « Connexion avec Apple », et Twitter pourrait adopter cette technologie pour faciliter l’accès des anciens et des nouveaux utilisateurs à leurs iPhone et iPad.

Les services d’authentification unique ou SSO comme Google et Facebook sont des épées à double tranchant. D’une part, ils peuvent être encore plus pratiques que l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe puisqu’il n’y a pas d’identifiant à stocker en premier lieu. D’autre part, le fournisseur de SSO cède le contrôle et l’accès à ces comptes tiers.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, « Connexion avec Apple » est une fonctionnalité que la société a lancée dans iOS 13 en 2019. Il s’agissait essentiellement d’une alternative aux options de connexion comme Google ou Facebook, à l’exception du fait qu’elle n’utilise pas réellement votre adresse e-mail, mais une générée par Apple pour des raisons de confidentialité supplémentaires.

En effet, « Connexion avec Apple » tente de résoudre les problèmes de sécurité et de confidentialité d’une manière unique. Elle permet aux utilisateurs de s’inscrire à des services en utilisant des emails proxy qui cachent leurs véritables e-mails aux tiers. Pour les applications iOS, l’identification avec Apple ne devient obligatoire que si l’application ou le service propose également d’autres SSO tiers.

Twitter, un service qui doit s’adapter

Twitter a jusqu’à présent évité cette exigence en ne proposant aucune autre option de connexion que Twitter elle-même. Toutefois, selon Jane Manchun Wong, spécialiste des réseaux sociaux, la situation pourrait bientôt changer. Le mois dernier, elle a révélé que Twitter travaillait sur les identifiants Google, ce qui nécessiterait que Twitter mette également en place des identifiants Apple.

Twitter is working on Apple Sign-In integration, as indicated in: —the entry description for “Connected accounts” settings page (WIP) —the “Connected accounts” settings page (WIP) —the CSP header of https://t.co/lku1DJFE5E’s HTTP response https://t.co/rKdDOWLEml pic.twitter.com/cEOgOoAEx1 —Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 9, 2021

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date à laquelle ces changements devraient être mis en œuvre, mais si vous êtes un grand défenseur de la vie privée, alors peut-être c’est quelque chose à attendre avec impatience à l’avenir, une fois que ces nouvelles fonctionnalités seront dévoilées.