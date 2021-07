WhatsApp vous permettra bientôt d’envoyer des images en meilleure qualité

Ces derniers jours, WhatsApp a été repéré travaillant sur une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de choisir la qualité des vidéos avant de les télécharger. Selon un nouveau rapport de WABetaInfo, un informateur fiable autour de WhatsApp, l’application de messagerie apportera la même fonctionnalité pour les images également.

WABetaInfo a repéré les nouveaux paramètres de qualité de téléchargement des photos dans la version bêta 2.21.14.6 de WhatsApp. D’après le rapport, WhatsApp offrira trois paramètres de qualité d’image — Auto, Meilleure qualité, et Economiseur de données. La société rappelle aux utilisateurs que les photos de meilleure qualité sont plus grandes et peuvent prendre plus de temps à envoyer.

Si vous réglez la qualité de téléchargement des photos sur Auto, l’application décidera de la qualité des images que vous envoyez, vraisemblablement en fonction de la vitesse de votre réseau. Vous pouvez également envoyer des versions compressées de l’image en utilisant l’option d’économie de données. Une autre option consiste à envoyer l’image en utilisant le paramètre « Meilleure qualité ».

Alors, à quoi correspond cette option « Meilleure qualité » ? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin arrêter d’envoyer des images sous forme de fichiers pour partager des images non compressées sur WhatsApp ?

Partager des images non compressées ?

Eh bien, avant de sauter à une conclusion, il faudra effectuer quelques tests pour en être sûrs. Pour l’instant, il semble bien que nous soyons en mesure de partager des images non compressées avec ce paramètre. Mais, nous devrons attendre que WhatsApp déploie d’abord la fonctionnalité pour être complètement sûr.

Au moment de la rédaction de cet article, l’option permettant de régler les paramètres de qualité des photos n’est pas disponible, même sur les versions bêta. Une fois disponible, vous trouverez l’option dans « Paramètres -> Stockage et données ».