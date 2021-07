Voici les spécifications des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro

En mai dernier, le design de la série Pixel 6 de Google a été entièrement révélé, et il a montré quelque chose de nouveau et d’unique. Aujourd’hui, les spécifications complètes des Pixel 6 et Pixel 6 ont été partagées, et il y a quelques détails ici qui peuvent vous surprendre, si vous n’avez pas suivi les nouvelles dernièrement.

Les nouvelles spécifications de la prochaine série Pixel 6 sont révélées par le YouTuber, Jon Prosser, également connu sous le nom de Front Page Tech. Il est également la personne derrière les fuites de design que vous avez vu partout sur internet.

Le Pixel 6 (nom de code Oriel) sera doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces. La configuration de la caméra arrière comprendra un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels et une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale sera placée dans un trou de l’écran, et ce sera un capteur de 8 mégapixels.

Le Pixel 6 aura 8 Go de mémoire vive (RAM) et des options de stockage de 128 Go et 256 Go, et il fonctionnera sous Android 12 dès le premier jour. La capacité de la batterie serait de 4 614 mAh.

Le processeur est inconnu pour le moment, mais Jon Prosser confirme que les deux appareils Pixel 6 seront effectivement alimentés par une puce maison. Ils seront également dotés du Wi-Fi 6E, prendront en charge la 5G et seront certifiés AER (Android Enterprise Recommended).

Pixel 6 Pro, un monstre !

Le Pixel 6 Pro aura des spécifications analogues, il aura un écran OLED de 6,71 pouces, le même chipset Google et une énorme quantité de mémoire vive de 12 Go. Les options de stockage sont de 128, 256 et 512 Go. La configuration de la caméra pour le modèle Pro comprendra un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce modèle fonctionnera également sous Android 12 dès le premier jour et disposera d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Prosser a également mentionné que « Google s’engage à assurer au moins 5 ans de mises à jour logicielles pour ces deux appareils », ce qui ferait de Google la première entreprise à s’engager sur une durée aussi longue. Il n’est pas clair ce qui est exactement couvert par le terme « mises à jour logicielles », il se pourrait que Google s’en tienne à 3 ans de mises à jour de l’OS, et inclut tous ensemble 5 ans de correctifs de sécurité, nous n’en sommes pas encore sûrs.

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient être lancés dans le courant du mois d’octobre.