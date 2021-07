Microsoft va sortir une nouvelle version de Windows 11 chaque année

En ce qui concerne Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education et Windows 10 IoT Enterprise, le calendrier de service offert couvre les 18 premiers mois après la sortie pour les mises à jour H1 et 30 mois de mises à jour pour les mises à jour de fonctionnalités H2.

Dans le cas de Windows 10, Microsoft offre 18 mois de support pour Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Pro for Workstations, et Windows 10 Home dans le cadre des mises à jour qui ont débarqué au cours du premier semestre de l’année.

Microsoft assurera le support de chaque version de Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education, Windows 11 Pro for Workstations et Windows 10 Home pendant 24 mois après leur sortie. En d’autres termes, chaque version de Windows 11 qui entre dans ces catégories recevra des mises à jour pendant deux ans , après quoi les utilisateurs devront effectuer une mise à niveau pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité.

Windows 11 devrait débarquer plus tard cette année, et par rapport à Windows 10, qui jusqu’à présent recevait deux mises à jour majeures tous les 12 mois, le nouveau système d’exploitation semble passer à une approche d’une version par an.