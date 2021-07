OnePlus admet avoir bridé les performances de 300 applications sur ses smartphones

by

Dans une surprenante tournure d’événements, OnePlus a été surpris en train de brider les performances de plusieurs applications Android sur sa gamme phare de smartphones OnePlus 9. Le géant chinois aurait empêché de nombreuses applications, à l’exception des applications de benchmarking, d’utiliser le plein potentiel du processeur Snapdragon 888 afin de préserver l’autonomie de l’appareil.

Le rapport provient d’Anandtech, qui cite des scores de benchmark inhabituellement bas sur le OnePlus 9 Pro. Au cours du processus d’examen, Andrei Frumusanu de la publication a découvert que OnePlus empêche une liste d’applications Android populaires d’utiliser les cœurs les plus rapides du puissant Snapdragon 888. Cependant, les apps de benchmarking telles que Geekbench ou les apps inconnues obtiennent un accès complet à la puissance du processeur.

C’est la principale raison pour laquelle les scores de benchmarking du OnePlus 9 étaient conformes à ceux des autres appareils équipés de Snapdragon 888. Cependant, lorsque Frumusanu a testé les services d’analyse comparative en utilisant Google Chrome pour Android, il a découvert que l’application n’utilisait que les cœurs Cortex-A55 bas de gamme au lieu du cœur Cortex-X1 du Snapdragon 888. De plus, l’application fonctionnait à 2 GHz au lieu de 2,41 GHz, qui est la capacité maximale de l’appareil.

En conséquence, le OnePlus 9 Pro a pu atteindre un score douloureusement bas de seulement 16,0 sur l’outil de benchmarking Speedometer 2. Pour référence, l’iPhone 12 Pro d’Apple obtient un score d’environ 202,5 sur le même outil de benchmarking. Frumusanu a pu obtenir un score pertinent de 107,0 points sur le OnePlus 9 Pro en utilisant un autre navigateur Web, Vivaldi.

Bien qu’il n’y ait aucune trace d’une liste officielle d’applications interdites d’utiliser la pleine puissance de l’appareil, il semble que OnePlus ait bloqué plus de 300 applications populaires, notamment Chrome, YouTube, Instagram, Discord, Zoom, Microsoft Office, et plus encore, selon le rapport. Les apps de benchmarking, en revanche, ont un accès complet à la puissance de l’appareil.

Des raisons de ce bridage

En réponse à cette découverte, Geekbench a tweeté qu’il était déçu de voir OnePlus prendre de telles décisions. Ainsi, la société a retiré le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro de son tableau de référence Android.

Suite à ce développement, OnePlus a répondu à XDA Developers, confirmant qu’elle bride les performances de certaines applications. La raison du bridage des applications est double, a déclaré OnePlus. La société a ajouté qu’après avoir lancé la série OnePlus 9, les commentaires des utilisateurs ont suggéré qu’elle devait améliorer l’autonomie de la batterie et les performances thermiques des appareils phares. En conséquence, l’équipe R&D de l’entreprise “a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation de nombreuses applications parmi les plus populaires, y compris Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée“. Cela a permis aux appareils OnePlus 9 d’offrir “une expérience fluide tout en réduisant la consommation d’énergie“, a ajouté le géant chinois.

Vous pouvez consulter le rapport approfondi d’AnandTech pour en savoir plus sur les problèmes de bridage des applications sur les smartphones OnePlus ici même.