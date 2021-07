La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 pourrait décevoir

Beaucoup de choses ont déjà fuité au sujet du Galaxy Z Fold 3, mais il y a encore un ou deux éléments qui restent incertains. L’une d’entre elles, la date de l’événement Unpacked 2021, pourrait avoir été définitivement réglée par les remarques présumées d’un cadre de Samsung qui laisse entendre un événement au 11 août.

L’autre grand mystère est la forme que prendra la caméra frontale, qui peut être une unique caméra frontale logée dans un trou dans l’écran ou la première caméra sous l’écran de Samsung ou UDC. Une nouvelle fuite semble pencher vers cette dernière, et beaucoup ne sont pas amusés.

La rumeur veut que Samsung développe sa propre solution UDC avant même qu’elle ne cède à la tendance du trou dans l’écran. ZTE l’a devancé avec le Axon 20 5G, et c’était probablement pour le mieux. Étant donné les critiques entourant l’UDC de première génération, Samsung a peut-être pu éviter de commettre les erreurs de ZTE.

Le premier capteur de caméra sous l’écran de la société a fait l’objet de nombreuses rumeurs pour le Galaxy Z Fold 3, et même les fuites sont divisées sur la question de savoir si Samsung va aller jusqu’au bout ou non. Le dernier rendu de Ice Universe concernant le smartphone pliable suggère que l’UDC est en place, mais il pourrait ne pas venir de la même manière que la mise en œuvre de ZTE.

D’une part, la zone supposée invisible au-dessus de la caméra frontale est circulaire et non carrée. D’autre part, elle est en fait plus visible et perceptible que les tentatives de ZTE de cacher cette zone de l’écran. Cela dit, il s’agit d’un rendu non officiel qui pourrait ne pas refléter l’appareil réel.

I think it’s better to be more rigorous pic.twitter.com/o7A1ceMRbq — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2021

Des déceptions

Le rendu « confirme » également certaines nouvelles décevantes concernant les autres caméras du Galaxy Z Fold 3. Aucune des trois caméras à l’arrière ne montre les signes révélateurs d’un objectif de type périscope, ce qui limite les capacités de téléobjectif du smartphone.

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait suivre les traces du Galaxy S21 ou du Galaxy S21+, qui ont que tous les deux que trois caméras à l’arrière.