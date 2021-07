Le OnePlus Nord 2 pourrait être lancé dans la dernière semaine de juillet

Le OnePlus Nord 2 fait parler de lui depuis qu’il a été révélé le mois dernier. Et maintenant, de nouvelles fuites suggèrent que le smartphone est prêt à être lancé un peu plus tard ce mois-ci.

Selon un tweet de Mukul Sharma, un informateur fiable sur Twitter, le smartphone OnePlus Nord 2 devrait être lancé dans les 10 derniers jours de juillet, la date probable étant le 24 juillet. Cependant, il mentionne que ceci est en considérant qu’il n’y a pas de retard de dernière minute de la part de la société.

La fuite de la date proposée pour le lancement du OnePlus Nord 2 semble être en accord avec les attentes des autres fuites jusqu’à ce point. Le premier smartphone OnePlus Nord a été lancé en août 2020, donc un lancement en juillet 2021 du successeur direct est logique.

En ce qui concerne les spécifications, le OnePlus Nord 2 devrait être équipé du processeur Dimensity 1200 de MediaTek. C’est tout un changement puisque le OnePlus Nord original — et tous les autres smartphones OnePlus — utilisent des chipsets Snapdragon de Qualcomm. Nous avons maintenant entendu ce chipset mentionné une deuxième fois, mais cette fois il a été énuméré avec d’autres spécifications possibles, y compris un choix de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Une source affirme que le OnePlus Nord 2 aura une caméra à triple objectif, avec un capteur principal de 50 mégapixels (utilisant le même capteur ultra-large du OnePlus 9 Pro), ainsi qu’une caméra secondaire de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels. On peut légitiment penser que le capteur de 8 mégapixels soit un objectif ultra-large soit un téléobjectif, et que le capteur de 2 mégapixels soit un capteur de profondeur, un capteur noir et blanc ou un capteur macro.

Provided there are no last moment changes, the OnePlus Nord 2 is set to launch during the last 10 days of July. We are likely looking at a 24th-ish launch date.#OnePlus #OnePlusNord2 — Mukul Sharma (@stufflistings) July 5, 2021

Voici les rendus

C’est une caméra de moins que le Nord original, mais la qualité pourrait bien être améliorée. Il semble également qu’il pourrait y avoir une caméra de moins à l’avant, avec une seule caméra de 32 mégapixels mentionnée dans les fuites. Les rendus que nous avons vus (ci-dessus) correspondent également à ces chiffres.

En ce qui concerne la batterie, nous avons entendu dire qu’elle pourrait être d’une capacité de 4 500 mAh, ce qui la rendrait plus grande que la batterie de 4 115 mAh dans le OnePlus Nord original, tandis qu’une autre source a fait écho à cela et a dit qu’elle peut se charger à 65 W.