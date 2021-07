En imposant le Android App Bundle, le sideloading des apps Android dans Windows 11 se complexifie

L’exécution d’applications Android depuis le Amazon App Store est l’une des principales caractéristiques du nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft, mais Google vient peut-être de compliquer un peu les choses.

Dans le cadre d’un changement de politique, Google demande aux développeurs d’applications d’adopter la nouvelle norme Android App Bundle et d’abandonner le format de fichier APK qui aurait pu être utilisé pour le sideloading d’applications Android dans Windows 11.

Bien que ce changement ne s’applique qu’aux nouvelles applications répertoriées sur le Google Play Store à partir du mois d’août 2021 (et non aux applications tierces ou privées), Google présente quelques remarques importantes dans son annonce du changement. La première d’entre elles est que le nouveau format Android App Bundle remplacera le format APK comme format de publication standard. En fait, plus d’un million d’applications utilisent déjà le format Android App Bundle, selon Google.

C’est une excellente chose à long terme pour Android. Dans l’autre note, Google mentionne que le nouveau format permet des applications de plus petite taille, ainsi que des fonctions de sécurité — mais cela pourrait encore poser un petit problème dans Windows 11.

La raison en est que le catalogue d’applications de l’Amazon App Store est limité. De nombreux utilisateurs espèrent déjà pouvoir sideloader des applications Android populaires et indisponibles en utilisant des fichiers APK sur Windows, ce qui, selon Microsoft, serait possible.

Une réelle difficulté

Bien sûr, le sideloading des APK pose des risques de sécurité et d’autres problèmes, mais la réaction à cette nouvelle semble contrarier les fans de Windows et d’Android. Les APK étant en voie de disparition, il pourrait être plus difficile de charger les applications Android les plus populaires dans Windows 11 lorsque la fonctionnalité sera disponible. Le format Android App Bundle ne fonctionne qu’avec Google Play, qui dépend des services Google Play, lesquels ne semblent pas prendre en charge Windows 11.

Windows 11 arrivera cet automne, et il est livré avec quelques nouvelles fonctionnalités autres que le support des applications Android depuis l’Amazon App Store. Une refonte visuelle et des fonctions multitâches sont deux caractéristiques. La nouvelle section Widgets, un mode tablette amélioré, un nouvel Explorateur de fichiers et une nouvelle application de Paramètres sont quelques-uns des autres changements.

Téléchargez Windows 11

Vous pouvez dès à présent tester Windows 11 par vous-même depuis le programme Windows Insider en quelques étapes seulement — sans le support de l’application Android, bien sûr. Microsoft a mentionné que cette fonctionnalité serait disponible plus tard dans l’année.