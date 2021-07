Twitter permet de sécuriser votre compte en utilisant uniquement une clé de sécurité

La sécurisation de votre compte Twitter est sur le point de devenir beaucoup plus facile, car le réseau social a annoncé que les utilisateurs de Twitter ont désormais la possibilité d’utiliser une clé de sécurité comme seule forme d’authentification à deux facteurs (2FA).

Si toute forme d’authentification à deux facteurs peut contribuer à sécuriser davantage vos comptes en ligne, les clés de sécurité physiques constituent le moyen le plus efficace d’y parvenir. En effet, les clés de sécurité offrent des protections intégrées qui garantissent que, même si elles sont utilisées sur un site de phishing, les informations qui y sont stockées ne peuvent pas être utilisées pour accéder à vos comptes.

En même temps, les clés de sécurité transfèrent la charge de la protection contre les tentatives de phishing d’un humain à un dispositif matériel. Elles peuvent même faire la différence entre les sites légitimes et les sites malveillants tout en bloquant les tentatives de phishing, ce que les codes de vérification par SMS ne pourraient pas faire.

Depuis quelque temps, Twitter est un fervent partisan de l’utilisation d’une forme d’authentification à deux facteurs pour sécuriser ses comptes en ligne. Par exemple, en 2018, le réseau social a ajouté l’option d’utiliser des clés de sécurité parmi plusieurs options 2FA, bien que ce support initial ne fonctionnait que sur le site Web de l’entreprise et non sur son application mobile, tout en exigeant que les comptes aient également une autre forme de 2FA activée.

L’année suivante, Twitter a mis à niveau sa prise en charge des clés de sécurité afin d’utiliser la dernière norme WebAuthn et de permettre l’utilisation de la fonction 2FA sans numéro de téléphone. Cette mise à niveau était importante, car elle permettait aux utilisateurs de protéger leurs comptes contre les attaques par échange de cartes SIM.

L’année dernière, la société a ajouté la prise en charge des clés de sécurité sur iOS et Android, ainsi que sur le Web, et cette année, elle a ajouté la possibilité d’enregistrer plusieurs clés de sécurité pour un compte Twitter afin que les utilisateurs puissent disposer de sauvegardes en cas d’urgence.

Désormais, les utilisateurs de Twitter pourront utiliser les clés de sécurité comme seule méthode 2FA, sans avoir besoin d’une méthode de secours.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.

Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021