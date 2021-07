La OPPO Card, rivale de la Apple Card, sera lancée dans les années à venir

Apple a lancé une nouvelle tendance dans l’industrie technologique, puisque les débuts de l’Apple Card ont attiré l’attention de plusieurs de ses rivaux, dont plusieurs prévoient maintenant de sortir des produits analogues.

Apple a lancé l’Apple Card en 2019, une carte de crédit liée à Apple Pay et intégrée directement à l’application Wallet. Apple s’associe à Goldman Sachs pour cette carte, qui est optimisée pour Apple Pay, mais qui fonctionnera toujours comme une carte de crédit traditionnelle pour toutes vos transactions. L’Apple Card offre également un certain nombre de fonctionnalités telles que Daily Cash, le suivi des dépenses, les notifications d’achat, une carte physique en titane gravé, et plus encore.

Après Samsung, Huawei et Google, OPPO semble maintenant être le prochain grand nom à s’intéresser à une carte de crédit, avec un rapport de DroidMaze révélant que la société a récemment déposé une marque « OPPO Card ».

Bien qu’aucun autre détail ne soit disponible à ce jour, une entreprise chinoise lançant une carte de crédit est certainement quelque chose d’intéressant à observer, surtout en ce qui concerne leurs ambitions mondiales.

En effet, alors qu’une carte de crédit lancée sur son marché national serait quelque chose de plutôt facile à faire pour OPPO, amener le même produit sur les marchés internationaux est tout un défi, surtout étant donné les inconvénients avec lesquels les entreprises chinoises se sont battues ces dernières années.

Mais en ce qui concerne OPPO, l’entreprise veut tout faire pour concurrencer Apple, non seulement en Chine, mais aussi sur les marchés mondiaux.

Suivre les traces d’Apple

Par exemple, on pense que OPPO envisage également de lancer sa propre voiture qui pourrait un jour concurrencer l’Apple Car. Le géant technologique de Cupertino travaille sans relâche à la mise au point d’un véhicule électrique à conduite autonome, et des personnes au fait du dossier ont déclaré qu’il pourrait voir le jour en 2024 ou 2025 au plus tôt. Les investissements d’Apple dans le secteur automobile ont rapidement fait couler beaucoup d’encre, et d’autres entreprises technologiques se sont également intéressées à des produits similaires, dont OPPO elle-même.

Cependant, à ce jour, Xiaomi est le seul grand nom à avoir déjà confirmé son intention de se développer dans l’industrie automobile, Apple, OPPO et tous les autres restant bouche cousue à ce sujet.