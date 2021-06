Microsoft annonce un nouvel explorateur de fichiers pour Windows 11

Microsoft a rendu Windows 11 officiel hier soir, mais une partie du système d’exploitation que la société n’a pas montrée lors de son événement est l’Explorateur de fichiers. Tout comme le reste de Windows 11, il semble que l’Explorateur de fichiers subisse une refonte importante.

Dans une vidéo intitulée « How Windows 11 is being designed », Microsoft révèle la nouvelle interface utilisateur de l’explorateur de fichiers ainsi que certains changements apportés à l’interface utilisateur de Microsoft Office. Vous pouvez le voir à environ 2 minutes et 12 secondes, où une personne passe ses mains le long du haut de l’écran — vous pouvez voir l’interface dans la capture d’écran ci-dessus.

Il semble que l’interface à ruban qui faisait partie intégrante de l’Explorateur de fichiers et d’Office disparaisse. Dans une brève apparition dans la vidéo, vous pouvez voir un Explorateur de fichiers qui semble plus optimisé pour le tactile, avec des contrôles pour les opérations de fichiers et de dossiers intégrés dans la section supérieure. Comme seule la section supérieure est montrée, il est difficile de savoir ce qui a été modifié par ailleurs, mais nous en verrons probablement davantage lorsqu’une version preview de Windows 11 sera publiée en début de semaine prochaine.

Ce nouvel explorateur de fichiers comprend également les nouvelles icônes sur lesquelles Microsoft a travaillé dans le cadre d’une refonte visuelle plus importante de Windows 11. Malheureusement, il ne semble pas que nous obtenions l’interface à onglets dont beaucoup espéraient voir arriver.

Nous devrons attendre que Microsoft nous en dise plus sur cet explorateur de fichiers, mais pour l’instant, il s’agit d’un petit teaser intéressant.

Des nouveautés pour Office

Parallèlement à l’apparence de l’explorateur de fichiers, Microsoft a également montré ce qui ressemble à une nouvelle interface utilisateur pour les applications Office sur Windows 11. Celle-ci comprend un menu ruban repliable, avec des coins arrondis et ce qui semble être une plus grande concentration sur les améliorations tactiles.

Microsoft n’a pas non plus mentionné un nouveau design pour Office lors de son événement Windows 11 aujourd’hui. La société a progressivement affiné le design d’Office au cours de l’année écoulée, avec un accent beaucoup plus important sur la simplification d’Office sur le Web, le bureau et le mobile. Microsoft a également annoncé des changements analogues de l’interface utilisateur d’Office l’année dernière, mais la société ne les a pas encore complètement déployés.