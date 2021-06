Logitech lance le G335, un casque de jeu filaire haut en couleur à 70 €

Logitech G, qui fait partie du fabricant de périphériques informatiques et de logiciels Logitech International, basé à Lausanne, en Suisse, a ajouté aujourd’hui un nouveau casque léger à sa Color Collection. « La gamme originale de la Color Collection a été un énorme succès auprès des joueurs du monde entier. “déclare Ujes Desai, Directeur Général chez Logitech G. ‘Avec le casque Logitech G335, nous ajoutons de nouvelles couleurs comme Mint, l’une des couleurs les plus demandées, tout en réduisant le poids pour assurer une expérience super confortable.’

En effet, Logitech a annoncé son nouveau casque de jeu filaire G335 qui est disponible en précommande dès maintenant au prix de 69,99 euros. Sa livraison est prévue pour le mois de juillet. Le G335 emprunte plusieurs éléments de conception au modèle sans fil G733 sorti en 2020, notamment ses options de couleurs expressives (ainsi qu’une nouvelle couleur menthe), son bandeau élastique confortable, ses coussinets respirants, une molette de volume intégrée à l’écouteur de droite et un microphone à bascule permettant de couper le son.

Ce modèle plus abordable est compatible avec les sangles de bandeau remplaçables — 9,99 € l’unité — et les protections de micro du G733 vendues sur le site de Logitech, mais il est dépourvu de la plupart des fonctionnalités plus sophistiquées de ce casque, comme la charge USB-C et la bande d’éclairage RVB sur la face avant des écouteurs.

Logitech affirme que ce modèle filaire a un design plus fin pour ‘un ajustement plus petit et un confort accru’. Il pèse 240 g, soit environ 40 g de moins que le modèle sans fil.

Le G335 est livré avec un câble de 3,5 mm, ce qui garantit la prise en charge de nombreux appareils dotés d’une prise audio, qu’il s’agisse d’une manette de console PS5 ou Xbox Series X, d’un PC, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou autre. Logitech inclut un répartiteur PC pour s’adapter aux ordinateurs qui ont des entrées micro et audio séparées.

Une souris pour accompagner le casque

Il est préférable de ne pas trop attendre d’un casque filaire à 70 euros, mais j’ai adoré le design et l’ajustement du G733. Et si les performances audio sont comparables à celles du modèle sans fil plus onéreux, le G335 pourrait être facilement recommandé à ce niveau de prix.

Pour accompagner le nouveau casque, la société a indiqué qu’elle proposerait également sa souris de jeu sans fil G305 en couleur menthe. Cela permettra aux joueurs d’assortir leur équipement, disponible pour 59,99 €.