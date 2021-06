Le future Galaxy Z Flip 3 de Samsung a fait l’objet d’une fuite

Un ensemble d’images du futur Galaxy Z Flip 3 de Samsung a fourni des informations sur les spécifications de l’appareil, bien avant le propre événement de Samsung. Selon la fuite, cet appareil aura un design qui est étonnamment analogue au premier smartphone Pixel — bicolore. En effet, ce Galaxy Z Flip 3 va probablement se vanter d’une variété de couleurs pour la majeure partie du boîtier, avec un verre noir pour le dessus, au milieu de la matrice de la caméra arrière.

La fuite du Galaxy Z Flip 3 provient de GizNext et montre les couleurs que nous pourrions voir dès le lancement dudit smartphone pliable à clapet : Dark Green, Light Violet, White, Dark Blue, Pink, Black, Grey, et Beige.

En outre, la fuite suggère que le Galaxy Z Flip 3 aura une caméra frontale sous l’écran. Il s’agit de la caméra qui apparaîtra dans (sous) l’écran, à l’intérieur du clapet. Cet appareil devrait avoir un écran principal (pliable) de 6,7 pouces. Il s’agit d’un écran tactile avec un ratio 25:9.

Il y aura également un écran externe (arrière), qui apparaîtra dans le panneau de verre qui contient également l’ensemble des caméras arrière. Cet écran externe sera plus grand que le précédent, avec une diagonale de 1,9 pouce — contre 1,1 pouce pour ses prédécesseurs. Le smartphone pliable devrait également se vanter d’une plus grande paire de caméras principales, alignées verticalement à côté de l’écran. Les nouveaux rendus montrent un peu plus que l’écran externe, comme les contrôles des médias pendant la lecture audio, ce qui implique qu’il s’agira d’un écran tactile.

Il est probable que ce smartphone se dote du meilleur processeur à ce jour, le Snapdragon 888 de Qualcomm — même si la société a annoncé le Snapdragon 888+, ce dernier n’est pas encore disponible.

Un lancement en août

Selon la fuite de GizNext, le Galaxy Z Flip 3 aura un prix d’environ 1 400 dollars. Ce prix est légèrement inférieur à celui de son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Flip 5G, dont le prix de lancement était de 1 449 dollars. Ce n’est pas étonnant étant donné la suggestion de Samsung de commencer à rendre les smartphones pliables plus abordables en 2021 et au-delà.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons probablement plus sur la façon dont le pliable prend forme à mesure que la fenêtre de sortie d’août approche — la date de sortie du Galaxy Z Flip 3 devrait se situer aux alentours du 3 août selon la fuite, et nous aurons une idée plus claire de la façon dont l’appareil améliorera ses prédécesseurs et restera attrayant en 2021.