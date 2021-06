Windows 11 Famille nécessite un compte Microsoft et Internet pour être installé

Et si vous ne voulez pas utiliser un compte Microsoft pour configurer Windows, vous ne pouvez pas acheter Windows 11 Famille. Comme Microsoft le confirme sur sa page de configuration, Windows 11 Famille vous oblige à vous connecter à Internet et à vous connecter avec un compte Microsoft pour terminer l’installation . Nous l’avons vu dans la version qui a fait l’objet d’une fuite.

L’événement Windows 11 de Microsoft a présenté beaucoup de choses à aimer. Des fonds d’écran personnalisés pour tous vos bureaux virtuels, une meilleure prise en charge du multi-écran et la prise en charge des applications Android me viennent à l’esprit. Mais quelques détails ici et là n’étaient pas si géniaux. Si vous aimez déplacer votre barre des tâches vers le côté gauche de la fenêtre, ce n’est pas une option dans Windows 11.

Lorsqu’une version de Windows 11 a fait l’objet d’une fuite sur Internet, nous avons découvert quelque chose de surprenant. Il est apparu que Windows 11 Famille exigeait un compte Microsoft et un accès à Internet pour être configuré. Si vous espériez que cela changerait lorsque Microsoft a annoncé Windows 11, et j’ai de mauvaises nouvelles : ce n’est pas le cas.