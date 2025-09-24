Accueil » Logitech Signature Slim Solar+ K980 : le clavier sans fil qui fonctionne à la lumière

En 2025, Logitech réinvente le clavier sans fil avec une innovation qui pourrait séduire ceux qui en ont assez des câbles et recharges répétitives. Le Logitech Signature Slim Solar+ K980 se recharge… grâce à la lumière.

Au cœur du K980, on retrouve la technologie propriétaire Logi LightCharge. Celle-ci combine une bande absorbant la lumière (naturelle ou artificielle), un design économe en énergie, et une batterie rechargeable longue durée.

Résultat : une charge complète permet une autonomie de 4 mois même dans l’obscurité totale. Logitech annonce également que la batterie est conçue pour durer jusqu’à 10 ans, sans remplacement nécessaire.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 : Design fin et confort de frappe

Le Signature Slim Solar+ K980 adopte un format full-size avec pavé numérique, tout en restant fin et discret.

Profil bas pour réduire l’encombrement,

Touches à ciseaux pour une frappe proche de celle d’un ordinateur portable,

Fonction row pré-programmée pour le contrôle multimédia, luminosité et volume.

Contrairement à certains modèles concurrents, il ne dispose pas de pieds réglables ni de design anti-éclaboussures.

Une touche dédiée à l’IA et une personnalisation avancée

Le K980 intègre une nouveauté : la touche AI Launch.

Par défaut : Copilot sur Windows, Gemini sur ChromeOS.

Entièrement personnalisable via Logi Options+ App pour lancer ChatGPT, Perplexity ou une Smart Action.

De plus, d’autres touches (comme la touche Action en forme de cercle) peuvent être reprogrammées pour automatiser vos tâches.

Multi-appareils et compatibilité universelle

Le K980 peut être couplé à 3 appareils différents (PC, tablette, smartphone) et permet de basculer d’un simple clic, offre une compatibilité Windows, macOS et ChromeOS, et se connecte en Bluetooth ou par un récepteur Logi Bolt USB-C (non inclus).

Logitech propose aussi une édition Business avec une connexion via Logi Bolt USB-C, un suivi et une gestion centralisés via Logitech Sync, et jusqu’à 23 raccourcis personnalisables, dont la touche IA.

Idéal pour les environnements de travail denses et les équipes IT.

Prix et disponibilité

Version universelle & Mac : 110 euros.

Version Business : 120 euros

Le Logitech Signature Slim Solar+ K980 est disponible dès maintenant. Le Logitech Signature Slim Solar+ K980 allie écologie, praticité et modernité. Entre autonomie record, compatibilité multi-OS et intégration intelligente de l’IA, il redéfinit le clavier sans fil.

Si vous cherchez un périphérique durable, polyvalent et design, le K980 est une valeur sûre.