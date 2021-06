Comment regarder l’événement Windows 11 de Microsoft à 17 heures ?

On s’attend à ce que Microsoft se concentre sur les nouvelles améliorations de l’interface utilisateur de Windows, y compris un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, et davantage de simplifications pour utiliser Windows 11. Nous nous attendons également à entendre parler d’un nouveau Windows Store qui offrira un meilleur accès aux applications, ainsi que de certaines améliorations du multitâche et des jeux dans Windows 11.

Microsoft organise aujourd’hui un événement spécial Windows au cours duquel nous nous attendons à ce que la société dévoile Windows 11 . Microsoft a fait allusion à une « nouvelle génération » de Windows pendant des mois, et une fuite de Windows 11 suggère que nous allons voir un certain nombre de changements au cours de l’événement de Microsoft aujourd’hui.