Le nouveau ThinkPad X1 Extreme Gen 4 de Lenovo sera lancé en septembre au prix de 3 121 €

Une semaine après avoir mis à niveau sa gamme de série P destinée aux entreprises, Lenovo annonce des mises à jour pour la série de produits ThinkPad grand public. Ces ordinateurs portables s’adressent davantage aux professionnels et aux créateurs de contenu, avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la connectivité, la puissance et la vitesse des systèmes.

Les utilisateurs de la gamme ThinkPad ont une nouvelle option avec le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 de Lenovo. La nouvelle station de travail de 16 pouces sera disponible en septembre prochain au prix de départ de 3 121 €.

Il y a quelques changements notables dans le ThinkPad X1 Extreme Gen 4, en dehors de ce qui se trouve à l’intérieur du système. Lenovo a en fait amélioré le dessus en fibre de carbone sur le couvercle afin qu’il y ait un peu plus de « pop » qui expose les vagues sur la texture de la fibre de carbone à un angle de 37 degrés. C’est similaire à l’intérieur tissé du XPS 13.

Le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 est alimenté par les derniers processeurs Intel de 11e génération, jusqu’à une puce Core i9 H-Series avec vPro. Il peut également être configuré avec jusqu’à une carte graphique GeForce RTX 3080 de NVIDIA, 64 Go de RAM, deux SSD de 2 To, une batterie de 90 Wh et un support de la connectivité 5G en option.

Lenovo a opté pour un écran de 16 pouces au format 16:10, ce qui est plus grand que les générations précédentes. Cela permet d’avoir plus d’espace pour faire rentrer des choses sur l’écran. Les options d’affichage comprendront une luminosité maximale de 600 nits avec une résolution 4K et également la prise en charge du tactile et du stylet. Le ThinkPad X1 Extreme Gen 3 avait une option OLED, mais celle-ci n’a pas été mentionnée dans cette annonce. Enfin, il y a une nouvelle webcam d’une résolution full HD, ainsi que l’obturateur de l’appareil photo caractéristique de la gamme ThinkPad.

ThinkPad L13 Gen 2 et le L13 Yoga Gen 2

Deux ThinkPad équipés de la technologie AMD Ryzen 5000 seront également disponibles en août : le ThinkPad L13 Gen 2 et le L13 Yoga Gen 2 convertible. Ces modèles commencent respectivement à 1 214 euros et 1 401 euros. Il n’y a pas grand-chose de nouveau en termes de conception de ces ordinateurs portables, car les changements sont surtout sous le capot.

Le L13 Yoga Gen 2 est le premier convertible Windows 10 de Lenovo alimenté par un processeur AMD, et il est livré avec un stylet intégré en option. Lenovo affirme que les deux ordinateurs offriront plus de 10 heures d’autonomie, bien que les résultats dans le monde réel varient selon l’utilisation.

Lenovo a également annoncé l’arrivée du nouveau moniteur ThinkVision T24m-20 et de la webcam ThinkVision MC50 Monitor pour accompagner ces nouveaux ordinateurs portables.