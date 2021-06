🔥 Amazon Prime Day 2021 : de belles réductions des appareils Amazon

by

Quand il s’agit d’Amazon, le Prime Day est l’un des meilleurs moments pour acheter l’un des appareils Echo de la marque. Chaque annĂ©e, il semble que les meilleures offres sur ces appareils viennent Ă cette pĂ©riode, et si vous avez tardĂ© Ă en acheter un, c’est le meilleur moment pour le faire.

Avant toute chose, le Echo Show 5 (2e gĂ©nĂ©ration, modĂšle 2021) est l’appareil d’Amazon le plus attrayant. Au prix initial de 84,99 euros, il est aujourd’hui disponibles 44,99 euros, soit une rĂ©duction de 41 %. Cet Ă©cran connectĂ© compact de 5,5 pouces est dotĂ© d’Alexa pour vous aider Ă gĂ©rez votre calendrier, crĂ©ez des listes de choses Ă faire, obtenez la mĂ©tĂ©o et les infos trafic, et cuisinez en suivant des recettes Ă©tape par Ă©tape. En outre, vous pouvez passer un appel vocal ou vidĂ©o Ă vos proches qui possĂšdent un appareil Echo compatible ou l’application Alexa.

Autre offre, le Echo Show 8 (2e gĂ©nĂ©ration, modĂšle 2021) qui se vante d’un Ă©cran HD de 8 pouces est vendu au prix de 84,99 euros, au lieu de 129,99 euros, le Echo Flex, l’appareil connectĂ© Ă commande vocale avec prise intĂ©grĂ©e vous permet d’utiliser Alexa dans plus d’endroits Ă la maison, au prix de 14,99 euros (au lieu de 29,99 euros), ou encore la nouvelle enceinte connectĂ© Echo Dot (4e gĂ©nĂ©ration), vendue au prix de 49,99 € au lieu de 59,99 euros.

De plus, la nouvelle Amazon Echo de 4e gĂ©nĂ©ration que je vous ai prĂ©sentĂ©e il y a quelques jours est Ă©galement Ă un prix canon pour ce Prime Day 2021, vendue au prix de 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros. Une remise de 30 % pour ce produit, une rĂ©elle aubaine !

Le Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa est également à un prix réduit, soit 32,99 euros au lieu de 59,99 euros.

La tablette Fire 8 et son Ă©cran de 8 pouces et son stockage de 32 Go est vendue au prix de 54,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Enfin, pour la maison connectĂ©e, on a la sonnette connectĂ©e Ring Video Doorbell Wired + Chime offrant une vidĂ©o Ă 1080p, un systĂšme audio bidirectionnel, une dĂ©tection de mouvements et une connexion Wi-Fi au prix de 49 € au lieu de 94 euros, le systĂšme de sĂ©curitĂ© Ă domicile Blink Mini avec dĂ©tection de mouvement est vendu au prix de 24,99 euros.

Pour finir, vous pourriez avoir besoin d’un routeur/rĂ©pĂ©teur Wi-Fi maillĂ© eero au prix de 149 euros.