Windows 11 : Microsoft améliore l’utilisation avec plusieurs moniteurs

Outre les bonnes nouvelles pour les systèmes multi-moniteurs, de nombreux utilisateurs devraient être enthousiasmés par l’amélioration de la fonction « Snap » . Dans le style des FancyZones (PowerToys), il sera possible à l’avenir de mieux contrôler la répartition des fenêtres sur le bureau. Cela n’est toujours possible qu’avec un maximum de quatre applications, mais il y a davantage d’options disponibles.

Avec la mise à jour de Windows 11 , Microsoft améliore le positionnement des fenêtres pour les PC dotés de plusieurs écrans et corrige un problème gênant . Cela devrait mettre fin aux déplacements intempestifs d’applications lors de modifications sur le second moniteur.