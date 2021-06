🔥 Amazon Prime Day 2021 : de belles réductions des appareils Surface

Microsoft a annoncĂ© ses offres Prime Day 2021, et cette fois-ci il y a beaucoup de rĂ©ductions qui rendent les appareils comme la Surface Pro 7 ou encore le Surface Laptop 3 encore plus abordables. D’abord et avant tout, la Surface Pro 7 est 370 euros moins chers, avec un prix commençant maintenant Ă 699 euros. Il s’agit du modĂšle de base avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de mĂ©moire vive (RAM), et un SSD de 128 Go.

La Surface Pro 7 est le dernier-nĂ© de la gamme d’ordinateurs 2-en-1 de Microsoft — avec d’excellentes vitesses de traitement grĂące aux nouveaux processeurs Intel de 10 nm installĂ©s mĂȘme dans les spĂ©cifications les moins chĂšres que vous trouverez en vente sur Amazon. Ultra-mince et incroyablement portable, la gamme Surface Pro va de pair avec le Surface Pen, et est incroyablement lĂ©gĂšre, ce qui permet de l’emmener partout.

Le Surface Laptop 3 fait Ă©galement parti de l’offre. Il est vendu 350 € moins cher qu’à la normale, avec un prix de 799 euros. Pour cette somme, vous disposez d’un ordinateur portable avec un Ă©cran de 13,5 pouces, une puce Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Vous le trouverez Ă©galement en version plus haut de gamme, vendu 979 euros au lieu de 1 649 euros, avec un écran tactile de 15 pouces, un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go RAM et un SSD de 256 Go.

Et puis, il y a le Surface Laptop Go, l’ordinateur portable Surface le plus lĂ©ger de la sociĂ©tĂ© avec un Ă©cran tactile de 12,45 pouces, un processeur Intel Core i5, 4 Go RAM, et 64 Go eMMC au prix de 479 euros au lieu de 629 euros, ou le modĂšle plus Ă©voluĂ© avec 8 Go RAM et 128 Go de stockage SSD au prix de dĂ©part de 639 euros au lieu de 799 euros.

Enfin, on retrouve le Surface Book 3, un ordinateur avec un Ă©cran dĂ©tachable et ultra performant. Il s’agit d’un Ă©cran dĂ©tachable tactile de 13.5 pouces, d’un processeur Intel Core i7, avec 16 Go RAM et dGPU, un stockage de 256 Go en SSD. Il est disponible au prix de 1 729 euros, une rĂ©duction de 520 euros.

En dehors de cela, il y a beaucoup d’autres offres pour le Prime Day autour des accessoires de Microsoft, et vous pouvez consulter la liste complùte sur cette page.