Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est désormais également président de la société

Le 4 février 2014, Satya Nadella a été choisi pour être le PDG de Mircosoft après que Steve Balmer ait pris sa retraite et que Bill Gates ait quitté son poste de président. Aujourd’hui, Satya Nadella se voit confier encore plus de pouvoir et a de nouveau été choisi à l’unanimité pour le poste de président de Microsoft.

Cela montre à quel point la société a confiance en Nadella pour mener l’entreprise à sa gloire. Avant d’être élu au poste de PDG en 2014, Nadella a longtemps servi l’entreprise en tant que cadre. Microsoft est aujourd’hui évaluée à plus de 3 000 milliards de dollars et la contribution de Nadella à cet objectif est indéniable.

Cela a fait de lui l’un des PDG les plus performants de la longue histoire de Microsoft. C’est la première fois en 20 ans que le président de Microsoft sera également son PDG, après que Bill Gates a quitté le poste de PDG en 2000 (Gates a entièrement quitté le conseil d’administration de Microsoft en 2020), et c’est un témoignage de la confiance accordée à Nadella pour faire avancer l’entreprise. Lorsque Gates a quitté la présidence en 2014, le conseil d’administration a élu un président indépendant, John Thompson.

John Thompson était également PDG de Symantec. Il a mis à profit ses 40 ans d’expérience dans le secteur technologique pour contribuer à faire de Microsoft ce qu’elle est aujourd’hui.

La décision de Nadella de remplacer Thompson est intervenue après une évaluation du PDG, la déclaration de procuration ayant été remplie en décembre dernier, ce qui indique clairement que Nadella est le principal responsable de la hausse du chiffre d’affaires, qui a augmenté de 14 % malgré la pandémie.

Des performances incroyables

Nadella est l’un des principaux actionnaires individuels de Microsoft, avec plus de 1,6 million d’actions. Nadella a apporté une énorme contribution au cours des 7 dernières années en tant que PDG, mais un nouveau rôle s’accompagne de nouveaux défis et nous attendons avec impatience qu’il se montre à la hauteur des occasions et qu’il aide l’entreprise à réaliser de plus en plus de choses.

Satya Nadella a changé la vision de Microsoft, Windows n’étant pas l’avenir de l’entreprise, mais plutôt les services cloud. Windows 10 a été imaginé comme un service continu, aussi, mais les ventes de PC ont progressé en 2020 après que Microsoft ait mis fin au support de Windows 7, et ont commencé à voir une grande croissance en 2021. Il semble bien que l’entreprise croie à nouveau aux versions distinctes : Windows 11 arrive bientôt.