La toute première version de Windows 11 a fait son apparition sur le Web

La build qui a fuité hier est évidemment une première version du système d’exploitation, mais elle nous donne un aperçu plus précis de la façon dont Microsoft veut réorganiser Windows. Des coins arrondis, un nouveau bureau avec un menu Démarrer redessiné, la réintroduction du menu Démarrer , tout cela fait partie de cette build et devrait être encore affiné d’ici à ce que Windows 11 se retrouve installé sur votre machine.

Sun Valley est donc en fait le nom de code de Windows 11, un nouveau système d’exploitation qui pousse le produit le plus populaire de Microsoft à un tout autre niveau. En d’autres termes, toutes les améliorations qui ont jusqu’à présent été présentées en preview dans le cadre de « Sun Valley » et qui étaient censées débarquer dans Windows 10 21H2 arriveraient sur le marché avec Windows 11.

Cependant, Sun Valley était censé être qu’une mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 et non une toute nouvelle version du système d’exploitation, mais il s’avère que le plan a changé.

En théorie, on pensait à l’origine que Microsoft dévoilerait la mise à jour connue sous le nom de code « Sun Valley », une mise à jour de Windows 10 prévue pour l’automne avec des améliorations majeures en termes de fonctionnalités et d’interface utilisateur.