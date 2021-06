Windows 11 se dote d’une nouvelle astuce pour ancrer les fenêtres

by

Windows 11 est apparemment la prochaine grande sortie de Microsoft. En effet, la société devrait officiellement lever le voile sur le nouveau système d’exploitation lors d’un événement dédié le 24 juin.

Et alors que l’excitation monte à mesure que l’on se rapproche de cet événement, une version qui a fuité en début de semaine nous donne un premier aperçu de Windows 11 et des changements qu’il apporte. L’un d’entre eux concerne la façon dont les fenêtres sont positionnées et ancrées dans le système d’exploitation.

L’encrage des fenêtres existe depuis longtemps dans Windows, puisqu’il suffisait de faire glisser une fenêtre vers un coin ou un côté de l’écran pour l’ancrer. Mais dans Windows 11, Microsoft introduit une nouvelle façon de le faire en utilisant le bouton « maximiser la fenêtre ».

En d’autres termes, le bouton d’agrandissement de la fenêtre acquiert des superpouvoirs, puisqu’il suffit de le survoler dans Windows 11 pour faire apparaître quatre options différentes dans un menu en forme de grille qui vous permettent d’ancrer instantanément la fenêtre lorsque vous cliquez dessus.

Ce menu déroulant vous permet d’ancrer l’application que vous utilisez à une position particulière dans l’une des dispositions de la grille que Microsoft a intégrée à Windows 11. Sur les petits écrans, vous avez le choix entre quatre dispositions, soit un total de 11 zones d’ancrage différentes à sélectionner. Sur les appareils dotés d’un grand écran, vous disposez de deux dispositions supplémentaires, soit un total de 17 zones d’ancrage différentes à sélectionner.

En cliquant sur l’une des zones d’ancrage sélectionnées, votre fenêtre sera automatiquement redimensionnée et ancrée à cette zone. Vous pouvez alors aller de l’avant et ancrer toutes les autres applications où vous voulez, ou suivre la disposition d’ancrage guidée que le menu déroulant recommande. J’aime beaucoup ce nouveau menu déroulant, car je pense qu’il rend la fonctionnalité d’ancrage beaucoup plus facile à découvrir.

Dans l’ensemble, ces améliorations apportées à l’interface utilisateur de Windows 11 sont les bienvenues et constituent un excellent outil de productivité pour ceux qui manipulent constamment plusieurs fenêtres d’application à la fois.

Windows 11 sera disponible plus tard dans l’année

Bien que Microsoft n’ait pas encore annoncé officiellement Windows 11, ce nouveau système d’exploitation devrait arriver à l’automne de cette année. Cela signifie que Windows 10 ne recevra plus de nouvelles mises à jour, car la mystérieuse mise à jour Sun Valley, prévue pour octobre ou novembre, devrait être livrée sous la forme du tout nouveau Windows 11.

Cependant, à ce jour, il n’est pas encore clair si Windows 11 va être offert gratuitement aux utilisateurs de Windows 10 ou non, mais il y a une chance que ce soit l’approche que la société prévoit d’utiliser. Windows 11 remplace les mises à jour traditionnelles des fonctionnalités de Windows 10, donc obliger les utilisateurs à payer une licence pourrait finir par affecter le rythme des mises à niveau, en particulier chez les consommateurs.

Tous les détails concernant Windows 11 seront divulgués le 24 juin.