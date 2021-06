Microsoft recherche des employés pour la prochaine génération de Windows

Nous avons récemment appris que la mise à jour « Sun Valley » (officiellement Windows 10 21H2) de Microsoft prévue pour l’automne pourrait finir par devenir une toute nouvelle version de Windows, le géant du logiciel basé à Redmond ayant lui-même teasé un Windows de nouvelle génération à plusieurs reprises. Celle-ci pourrait mettre à jour de nombreux aspects de l’interface utilisateur du système d’exploitation existant.

Et alors que l’événement Windows du 24 juin devrait nous fournir tous les détails sur ce que ce nouvel OS signifie pour Microsoft et ses utilisateurs, une offre d’emploi récemment découverte par WindowsLatest révèle que Microsoft est déjà à la recherche d’employés pour faire en sorte que tout cela se produise.

Le géant du logiciel est à la recherche d’ingénieurs qui rejoindraient l’équipe Windows Shell pour travailler spécifiquement sur la refonte de certaines parties du système d’exploitation telles que le menu Démarrer et la barre des tâches.

Inutile de dire que Microsoft mentionne la prochaine génération de Windows à plusieurs reprises, car l’entreprise fait clairement toute une histoire de la future annonce.

« Nous construisons l’avenir de l’interaction homme-machine au sein de Windows. Si vous voulez aider à construire les expériences logicielles les plus utilisées dans le système d’exploitation et les affiner pour que la prochaine génération d’appareils Windows libère le potentiel créatif et productif des clients, venez nous parler ! », explique Microsoft. « L’équipe Windows construit les expériences d’interaction de base dans Windows — celles-ci vont de l’emblématique interface utilisateur comme le menu Démarrer et la barre des tâches aux modèles d’interaction tactile, vocale et stylo+encre, en passant par des fonctionnalités comme le snap et le fenêtrage. Nous sommes à la recherche d’un chef de projet senior axé sur les données et obsédé par le client, qui a l’habitude de fournir de grandes expériences de bout en bout et qui est passionné par l’innovation dans l’interaction homme-machine. Rejoignez notre équipe et participez à la définition et à la livraison de la prochaine génération de Windows et de l’avenir de l’expérience informatique humaine. »

Événement Windows du 24 juin

Il a été suggéré que la prochaine refonte connue sous le nom de code « Sun Valley » soit officiellement rebaptisée Windows 11, bien que ce ne soit que des spéculations pour le moment. Nous savons que Microsoft prévoit de mettre fin à tout support pour Windows 10 d’ici le 14 octobre 2025, il serait donc peu logique de mettre autant de travail dans l’actuelle version de Windows 10. Il a été initialement affirmé que Windows 10 serait la « dernière version de Windows », ce qui rend les rumeurs et les fuites actuelles un peu confuses, mais cela pourrait rester techniquement vrai si Windows 11 (également spéculé pour être appelé « Windows 365″, ou simplement « Windows ») est en fait une refonte majeure du cadre existant de Windows 10, plutôt qu’un système d’exploitation entièrement nouveau construit à partir de la base.

Alors qu’à ce stade il n’est toujours pas clair si le prochain Windows est une traditionnelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 ou qu’il s’agira de Windows 11, nous devrions tout apprendre sur cette version très attendue le 24 juin.