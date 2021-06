L’Apple Watch 7 aura un nouveau design, mais rien de révolutionnaire

De nouvelles fuites concernant l’Apple Watch Series 7, la smartwatch de nouvelle génération de la firme de Cupertino qui devrait être annoncée plus tard dans l’année, suggèrent des améliorations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, bien que certaines des précédentes rumeurs d’améliorations matérielles pourraient avoir été repoussées sur la feuille de route.

Depuis son annonce initiale en tant que compagnon de l’iPhone, l’Apple Watch a progressivement doublé ses fonctions de suivi de la forme physique et de la santé, mais des retards techniques pourraient avoir fait dérailler les plans de poursuite de cette évolution avec l’Apple Watch 7.

Par exemple, l’Apple Watch Series 6 lancée l’année dernière a ajouté un capteur capable de suivre les niveaux d’oxygène dans le sang. Cet ajout s’est avéré opportun, étant donné l’utilisation de ce paramètre dans le diagnostic et le suivi de la COVID-19.

Les précédentes itérations ont ajouté des fonctionnalités telles que la mesure de l’ECG et d’autres suivis liés à la santé cardiaque, et l’Apple Watch est un élément essentiel du programme d’exercice par abonnement Fitness+ d’Apple. Des rumeurs avaient indiqué qu’Apple allait à nouveau cibler cet aspect comme un domaine clé d’amélioration, afin d’encourager les nouveaux acheteurs et les mises à niveau.

Toutefois, deux de ces caractéristiques pourraient ne pas être intégrées à l’appareil qui sera probablement baptisé Apple Watch Series 7. Comme le rapporte Bloomberg sur la base d’initiés connaissant les plans actuels, le capteur de température corporelle qui figurait sur la feuille de route sera ajouté à la version 2022. Si Apple suit son traditionnel schéma de nomenclature, il s’agira probablement de l’Apple Watch Series 8.

Pas de capteur de glycémie avant quelques années

Dans le même temps, le capteur de glycémie dont on parle beaucoup — qui pourrait être utilisé pour le suivi des fonctions vitales par les diabétiques, ainsi que par ceux qui ont des objectifs de remise en forme spécifiques, sans avoir à prélever d’échantillon de sang — a également peu de chances de figurer dans l’Apple Watch de cette année, ou même de l’année prochaine. Selon Bloomberg, ce dispositif ne sera probablement pas prêt pour un lancement commercial « avant plusieurs années ».

Quant à ce que la mise à jour de cette année comprendra, on peut apparemment s’attendre à des changements liés à l’écran et la connectivité, ainsi qu’à quelques mises à jour esthétiques. Conformément aux précédentes fuites, la future Apple Watch 7 aurait un nouveau design et un nouvel écran, avec une technologie de laminage du panneau qui rapproche le panneau lui-même du verre de couverture pour améliorer la visibilité et la clarté. Le nouvel écran aurait également des bords plus fins.

Des améliorations dans la prise en charge de la technologie Ultra wideband (UWB) sont également indiquées, la même technologie qu’Apple utilise pour le suivi des AirTags dans l’application Localiser, et pour alimenter les nouvelles fonctionnalités de watchOS 8 comme le déverrouillage sans clé des portes de voiture et des chambres d’hôtel. Dans l’ensemble, la nouvelle Apple Watch Series 7 pourrait être très légèrement plus épaisse en raison des changements matériels, mais cela ne sera apparemment pas perceptible au poignet.

Si cela se confirme, l’événement de septembre d’Apple — où nous nous attendons à voir l’Apple Watch 7 et l’iPhone 13 — pourrait être l’un des plus décevants de ces dernières années.