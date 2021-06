La refonte majeure de Windows 10 pourrait être annoncé le 24 juin

Microsoft prévoit de détailler sa « prochaine génération de Windows » lors d’un événement qui aura lieu à la fin du mois. Le géant du logiciel a commencé à envoyer des invitations aux médias pour un événement Windows le 24 juin.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le responsable des produits, Panos Panay, feront tous deux des présentations lors de l’événement Windows. L’événement Windows de Microsoft débutera à 17 heures, heure française, le 24 juin.

Cette invitation intervient une semaine après l’annonce par Nadella de la « prochaine génération de Windows ». On s’attend à ce que Microsoft détaille ses prochains changements significatifs à Windows, et ils incluront probablement un certain nombre d’améliorations visuelles. Nous nous attendons à voir des modifications importantes de l’interface utilisateur de Windows sous le nom de code « Sun Valley ». L’invitation à l’événement de Microsoft semble même faire allusion à un nouveau logo Windows.

En effet, tout ceci n’est qu’une allusion naturelle à ce que beaucoup ont appris à connaître comme la mise à jour « Sun Valley » de Windows 10. Cette mise à jour, qui était censée arriver au cours du second semestre de cette année, est censée apporter un nouveau menu Démarrer, des coins plus arrondis, et une refonte visuelle lourde à Windows 10.

Il ne s’agit pas nécessairement de la sortie d’une nouvelle version de Windows avec un nom sensiblement différent, mais cela fait longtemps que Microsoft n’a pas sorti une toute nouvelle version du système d’exploitation. Windows 7 a été dévoilé et publié en 2009, Windows 8 est arrivé en 2012, et Windows 10 est apparu en 2015. Trois ans entre Windows 7 et Windows 8, trois ans entre Windows 8 et Windows 10. Depuis lors, cela fait 6 ans sans nouveau nom pour Windows.

Des améliorations déjà attendues

Microsoft a confirmé le mois dernier que Windows 10X, son système d’exploitation conçu à l’origine pour les appareils à double écran, ne sera plus livré. La société intègre désormais les éléments visuels de Windows 10X dans la version principale de Windows 10.

Une grande partie du travail visuel a déjà commencé, avec de nouvelles icônes système, des améliorations de l’explorateur de fichiers et la fin des icônes de l’ère Windows 95. Microsoft se concentre également sur l’amélioration des bases de Windows, avec des corrections pour un problème de réorganisation des applications sur plusieurs moniteurs, l’ajout de la fonction Xbox Auto HDR et des améliorations de la prise en charge audio Bluetooth.

Nadella a également promis de débloquer des fonds pour les développeurs et les créateurs au sein de Windows lui-même, de sorte que nous aurons probablement un aperçu plus précis des changements du Windows Store. Microsoft a travaillé sur une nouvelle boutique d’applications pour Windows au cours des derniers mois, et les rumeurs ont suggéré que Microsoft ouvrira celle-ci à toutes les applications et aux plateformes de paiement rivales.