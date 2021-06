Microsoft prévoit de mettre fin à Windows 10 en 2025 confirmant Windows 11 ?

Cependant, maintenant que Microsoft a dévoilé que Windows 10 sera délaissé en 2025, il semble que ce ne sera pas la dernière version de Windows, et cela rend Windows 11 (ou quel que soit son nom) encore plus probable.

Ces dernières semaines, Microsoft a parlé de « la prochaine génération de Windows », et la société organisera un événement spécial le 24 juin pour expliquer ce que cela signifie. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que Windows 11 sera révélé, et Microsoft a attisé les flammes de ces rumeurs, avec des messages et des indices qui pourraient faire allusion à Windows 11. Le fait que l’événement commence à 11 heures, heure locale, par exemple, a convaincu de nombreuses personnes que Windows 11 est réel.

Cela ressemble à une preuve assez claire que Microsoft mettra fin à Windows 10 en 2025 . Si la société ne met plus à jour un système d’exploitation, cela signifie généralement que le système d’exploitation est essentiellement mort et que les utilisateurs seront encouragés à passer à un successeur. Est-ce que cela signifie que Windows 11 est réel ?

Sur la page de la politique de cycle de vie de Windows 10 Home et Pro de Microsoft, la société déclare qu’elle « continuera à prendre en charge au moins une chaîne semestrielle Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025 ». En dessous, elle indique ensuite la date de retrait de « Windows 10 Home and Pro » comme étant le « 14 octobre 2025 ».